Gli ascolti tv di mercoledì 3 gennaio: chi ha vinto tra Rischiatutto 70 e la Coppa Italia Gli ascolti tv di mercoledì 3 gennaio 2024: chi ha vinto la gara in termini di ascolti tra Rischiatutto 70, andato in onda su Rai1, e Roma-Cremonese, la partita di Coppa Italia trasmessa su Canale5. Tutti i dati Auditel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri sera, mercoledì 3 gennaio 2024, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori intrattenimento, film, programmi di approfondimento e attualità e pellicole di animazione per tutta la famiglia. Su Rai1 è andato in onda il quiz Rischiatutto 70, condotto da Carlo Conti, in occasione dei settant'anni della Rai, mentre su Canale 5 è stata trasmessa la partita Roma-Cremonese di Coppa Italia.

La sfida agli ascolti tv tra Rischiatutto 70 su Rai1 e la Coppa Italia su Canale 5

Su Rai1 nella serata di ieri è andata in onda una puntata speciale di Rischiatutto, condotta da Carlo Conti, a cui hanno preso parte alcuni personaggi noti del mondo della tv come Alberto Matano, Mara Venier, Loretta Goggi, Luca Argentero, per celebrare i 70 anni della Rai con un quiz in cui si potessero raccontare i momenti più iconici della tv. Lo show, con cui si è voluto omaggiare anche Mike Bongiorno, che ne è stato il conduttore ha catturato l'attenzione di 4.529.000 spettatori segnando il 28.2% di share, vincendo la prima serata.

Su Canale 5, invece, spazio al calcio con la partita tra Roma e Cremonese, che rientra nell'ambito della Coppa Italia, ed è stata la scelta di 3.033.000 spettatori con uno share del 15.2%. L'esito della partita ha condotto la squadra di Mourinho ai quarti di finale.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 la terza puntata de Il Giro del Mondo in 80 Giorni ha segnato 735.000 spettatori con il 4% di share. Su Italia1 E.T. L’Extraterrestre è stato la scelta di 755.000 spettatori arrivando al 4% di share. Su Rai3 la prima tv di Free – Liberi ha interessato 745.000 spettatori pari al 3.9%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha raggiunto 952.000 spettatori arrivando al 6.6% di share. Su La7 In Viaggio con Barbero: Democrazia e Dittatura è stato visto da 797.000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8 Dirty Dancing – Balli Proibiti è arrivato a 700.000 spettatori con il 3.8% di share. Sul Nove Come ti ammazzo il bodyguard sigla 370.000 spettatori con il 2.1%.