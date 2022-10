A Tale e Quale Show Valentina Persia è Gabriella Ferri, Loretta Goggi commossa: “Bellissimo momento” Nella puntata del 21 ottobre di Tale e Quale Show, Valentina Persia si è calata nei panni di Gabriella Ferri e ha portato in scena il brano “Sarà”. Un omaggio più che riuscito alla cantante che ha commosso anche la giudice Loretta Goggi: “Ci hai regalato un momento bellissimo, sono grata e commossa”.

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del 21 ottobre di Tale e Quale Show, in onda su Rai1 e condotta da Carlo Conti, Valentina Persia ha imitato Gabriella Ferri e si è esibita sulle note del brano Sarà. Un omaggio all'artista che ha emozionato i giudici mettendoli tutti d'accordo. Performance riuscita per l'attrice e comica.

L'imitazione di Valentina Persia a Tale e Quale Show

Valentina Persia per questa puntata di Tale e Quale Show si è cimentata nell'esibizione di Gabriella Ferri, scomparsa nel 2004 e nota sopratutto per le sue canzoni popolari romane e napoletane. La canzone scelta è stata Sempre. Una performance praticamente impeccabile che ha fatto venire i brividi al pubblico in studio e anche ai giudici.

"Ci ha regalato un bellissimo momento, sono grata e commossa", ha detto Loretta Goggi commossa dopo l'esibizione della comica. "É l'unica volta che ho sentito davvero i brividi", ha aggiunto Panariello. Della stessa opinione anche Tullio Solenghi nei panni di Giampiero Mughini: "Emozione pura, ci hai portato alla Roma della nostra nostalgia, dove ci si incontrava e ci si dava il buongiorno". Cristiano Malgioglio, seppur con qualche punto critico, ha riconosciuto la bravura della concorrente: "Lei ha un talento straordinario, nei gesti è stata perfettissima. Certo è impossibile avere la sua volta, però te la sei cavata abbastanza bene".

Valentina Persia vincitrice della terza puntata

Valentina Persia ha convinto il pubblico e i giudici anche nel corso della terza puntata di Tale e Quale Show 2022, dove si è esibita nei panni del rapper Clementino. La concorrente è infatti arrivata prima in ex equo insieme a Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, totalizzando 64 punti e scalando la classifica. L'esibizione del 21 ottobre, in cui è diventata Gabriella Ferri, l'ha portata al terzo gradino del podio. La prossima settimana sarà Anastacia.