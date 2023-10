Wanna Marchi, il fuori onda a Belve con Francesca Fagnani sull’intervista a Raoul Bova: “Per carità” Dopo l’intervista a sua figlia Stefania Nobile a Belve, Wanna Marchi è stata ripresa dalle telecamere in un curioso fuori onda con Francesca Fagnani. Alla regina delle televendite non è piaciuta l’intervista a Raoul Bova, che era stato ospite del programma nella settimana precedente.

A cura di Sara Leombruno

Belve di Francesca Fagnani è una delle trasmissioni più chiacchierate del momento: le interviste a personaggi divisivi come Fabrizio Corona, Federico Fashion Style, il principe Emanuele Filiberto e tanti altri hanno permesso al pubblico di conoscere gli aspetti più intimi della loro vita. Non tutti i colloqui, però, hanno portato al risultato sperato. O almeno questo è ciò che pensa Wanna Marchi, che si trovava in studio per accompagnare sua figlia Stefania Nobile, una delle ospiti dell'ultima puntata del programma in onda su Rai 2.

Il fuori onda tra Wanna Marchi e Francesca Fagnani

Alla fine dell'intervista a sua figlia, Wanna Marchi è andata a salutare la giornalista e a congratularsi per il successo del suo programma. Un dettaglio, però, non è sfuggito alla regia: "L'intervista a Raoul Bova non mi è piaciuta", ha detto la donna a Fagnani, che stava commentando il fatto che uno dei suoi ospiti fosse molto simpatico. "Raul Bova?", ha risposto la conduttrice ridendo. "Per carità", ha ribadito la regina delle televendite. Il video del momento è presto diventato virale sui social.

Francesca Fagnani si era annoiata durante l'intervista a Raoul Bova

In effetti, Marchi non era stata la sola a non essere entusiasta dell'intervista. Tra Raoul Bova e Francesca Fagnani, infatti, a Belve non era scattato il feeling. Durante il colloquio, l’attore si era sbilanciato poco sui dettagli della sua vita personale e il legame tra intervistatrice e intervistato aveva fatto così fatica a svilupparsi che a un certo punto la giornalista gli aveva chiesto: “Vuole dirmi una domanda a piacere?”, sottolineando il fatto che il protagonista di "Scusa ma ti chiamo amore" non fosse stato particolarmente attivo. A quel punto, Fagnani aveva provato a chiedergli di raccontare una follia fatta per lui. “La cosa più folle fatta per me? Una fan mi ha detto che sono bono come la pizza con la mortadella. Mi è sembrata molto divertente”, aveva risposto l’attore. Divertente ma non folle, come sottolineato dalla conduttrice, la cui espressione aveva portato l'attore a dirle: “La vedo annoiata”.