Carlos Corona a Francesca Fagnani prima dell’intervista al padre in tv: “Non rispondere a mia madre” In un video diramato dalla pagina Instagram gestita dal team di Fabrizio Corona, il figlio Carlo manda un messaggio a Francesca Fagnani, a poche ore dalla messa in onda dell’intervista dell’ex paparazzo a Belve, chiedendo che non venga dato peso alle parole della madre sui social.

A cura di Giulia Turco

In attesa dell’intervista a Fabrizio Corona a Belve che andrà in onda questa sera martedì 26 settembre su Rai 2, sui social l’ex paparazzo e la moglie Nina Moric continuano a scambiarsi provocazioni e risposte reciproche. Nel dibattito tra i due ex ora si inserisce anche il figlio Carlos, che manda un messaggio a Francesca Fagnani mettendola in guardia rispetto alle recenti parole di mamma Nina Moric.

Le parole di Carlos Corona dopo l’intervento della madre

“Francè, non rispondere a mia madre… Hai capito? Un bacio”, è il messaggio di Carlos Corona per la conduttrice, in un video diffuso sui social dal canale DillingerNews, gestito dal padre Fabrizio Corona. Non è chiaro che cosa intendesse di preciso, ma il ragazzo sembra chiedere che non venga dato peso alle parole della madre sul suo conto. Non a caso poche ore prima Nina Moric è intervenuta su Instagram con una serie di Stories, difendendosi da quanto raccontato dall’ex marito in tv, come diffuso dalle anticipazioni del programma. “Ripagate il bene con il mare, restituisci il male con la giustizia”, ha scritto l’ex modella, lasciando intendere che prima o poi il karma girerà dalla sua parte. Inoltre ci ha tenuto a far sapere che per il prossimo 23 novembre è stata fissata un’udienza in tribunale, che fa capo alle accuse di Corona in quanto amministratore delegato della sua agenzia di spettacolo, in seguito alla scomparsa di 45mila euro, come ha chiarito l'avvocato di lui a Fanpage.it. Tra i due ex coniugi dunque è in corso una vicenda giudiziaria, per la quale potrebbe essere l’ex modella a fare le spese.

L’intervista di Fabrizio Corona a Belve

Come rivelato dalla anticipazioni della puntata, Fabrizio Corona affronterà con Francesca Fagnani alcuni temi molto delicati della sua vita privata, a partire dal rapporto con il figlio Carlos. “Adesso sta male”, ha spiegato l’ex paparazzo, con riferimento alla salute mentale del ragazzo. “Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ perso la speranza”, ha spiegato. A proposito di Nina Moric e il figlio ha detto: “Non lo vede mai, ma non riesco a colpevolizzarla. So che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o è troppo fuori per capire che deve fare la madre”.