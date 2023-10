Francesca Fagnani annoiata dall’intervista a Raoul Bova: “Vuole chiedermi una domanda a piacere?” Tra Raoul Bova e Francesca Fagnani a Belve non scatta il feeling. Spazio ai commenti divertiti, e divertenti, della giornalista che si prende la scena dove l’attore finisce per andare in sottrazione. “La vedo annoiata”, intuisce Bova. E non si sbaglia.

A cura di Stefania Rocco

Tra Raoul Bova e Francesca Fagnani non scattata il feeling a Belve. L’attore è stato il primo ospite della puntata in onda martedì 3 ottobre, ma si è concesso poco. Quasi per niente. Tanto che il legame tra intervistatrice e intervistato ha fatto fatica a svilupparsi. Spazio alle battute divertenti, e divertite, di Fagnani che ha provato a riempire la scena a modo suo. In un momento, in particolare, di fronte alle risposte concise dell’attore, la giornalista ha affondato: “Vuole dirmi una domanda a piacere?”, sottolineando il fatto che l’attore si fosse concesso poco.

La “follia” della fan e le preghiere di Raoul Bova: “Prego per la pace”

Fagnani ha quindi provato a cambiare strada e a chiedere a Bova di raccontare una follia fatta per lui. “La cosa più folle fatta per me? Una fan mi ha detto che sono bono come la pizza con la mortadella. Mi è sembrata molto divertente”, ha risposto l’attore. Divertente ma non folle, come sottolineato da Fagnani la cui espressione ha insospettivo l’attore che ha fatto una considerazione: “La vedo annoiata”. In effetti, il feeling tra i due continua a non svilupparsi. Sul finire dell’intervista, Fagnani chiede a Bova se prega e per che cosa. “Per cose come la guerra”, ha risposto l’attore, offrendo a Fagnani la spalla perfetta per l’ennesimo affondo: “Sembra un po’ come a Miss Italia. Le chiedevo qualcosa di più personale”.

Il matrimonio con Chiara Giordano e la lettera di Annamaria Bernardini De Pace

Bova si concede poco anche a proposito della chiacchieratissima fine del suo matrimonio con Chiara Giordano. Dichiara di non essersi pentito della decisione di separarsi e sulla lettera aperta scritta dalla ex suocera, l’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace, preferisce glissare: “Lei dice che non parlava di me. Queste sono cose che fanno quelli che provano dolore. Adesso l’abbiamo superata. Siamo amici? (Ride, ndr)”.