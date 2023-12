Vittorio Emanuele Parsi operato d’urgenza al cuore dopo un malore a Cortina, è in gravi condizioni C’è tensione per le condizioni di salute di Vittorio Emanuele Parsi, professore ordinario di Relazioni internazionali alla Cattolica, operato d’urgenza al cuore dopo un malore. Il 62enne sarebbe in condizioni gravissime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Vittorio Emanuele Parsi, professore ordinario di Relazioni internazionali alla Cattolica nonché uno tra i più noti analisti di questioni geopolitiche in Italia, è stato operato d’urgenza al cuore a Treviso dopo avere accusato un malore a Cortina. L’uomo, 62enne, verserebbe in condizioni gravissime.

Il malore a Cortina e la corsa in ospedale

Parsi si è sentito male mercoledì scorso, in serata. Dopo avere accusato un forte dolore al petto, è stato trasportato al vicino ospedale di Codivilla di Cortina. Considerata la gravità del caso, l’uomo è stato prima trasferito a Belluno e quindi a Treviso. Ricoverato, è stato operato d’urgenza e popi trasferito in terapia intensiva. Al momento è in prognosi riservata. L’intera famiglia è accorsa al capezzale del professore.

Politologo tra i più apprezzati in Italia e grande esperto di questioni geopolitiche, dalla situazione in Medioriente alla guerra in Ucraina, Parsi aveva recentemente presentato il suo ultimo libro, Madre Patria. Il professore si trovava a Cortina dove per partecipare, nel pomeriggio di mercoledì, a un incontro nel ‘corso della 29esima edizione di Una montagna di libri all'Alexander Girardi Hall, dove aveva presentato il suo ultimo libro.

La carriera di Vittorio Emanuele Parsi

Nato a Torino nel 1961, Parsi si è laureato in Scienze politiche alla Cattolica di Milano. Oltre a insegnare Relazioni internazionali alla Cattolica, è membro del consiglio consultivo del Center for Diplomacy and Strategy alla London School of Economics. È inoltre editorialista del quotidiano Il Foglio, attività che si aggiunge alla collaborazione, anche passata, con numerose altre testate (da Avvenire a Il Messaggero). È noto anche per la partecipazione a numerose trasmissioni televisive dedicate all’approfondimento e all’attualit