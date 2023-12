Enrica Bonaccorti dopo l’operazione d’urgenza al cuore: “Pensavo di non dover più stare al mondo” “Quando ti rendi conto che stai per perdere la persona più importante della tua vita, è il buio totale”, racconta Verdiana Pettinari al fianco di mamma Enrica Bonaccorti nel salotto di Verissimo. Lo scorso settembre la conduttrice è stata operata d’urgenza al cuore per un problema improvviso. “Dopo l’operazione mi ero lasciata andare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Enrica Bonaccorti è ospite a Verissimo insieme alla figlia Verdiana Pettinari per raccontare come hanno vissuto l’ultimo periodo insieme, dopo l’intervento della conduttrice che è stata operata al cuore d'urgenza in seguito ad un problema cardiaco improvviso. “Dopo l’operazione mi ero lasciata un po’ andare, pensavo di non dover più stare a questo mondo”, racconta a Silvia Toffanin commossa.

L’operazione d’urgenza per problemi cardiaci

“Oggi sono diventata più apprensiva perché, quando ti rendi conto che stai per perdere la persona più importante della tua vita, è il buio totale”, racconta Verdiana al fianco di mamma Enrica Bonaccorti nello studio tv. “Cerchi di capire come potrebbe essere una vita senza la tua mamma, ma non riesci ad immaginarla”, ammette. Lo scorso settembre la conduttrice ha raccontato via social di essere stata operata di urgenza al cuore. In seguito a diversi controlli, i medici “vengono da me il giorno dopo col viso scuro per dirmi che c'è qualcosa che non va al cuore, serve una tac, poi una coronarografia, da cui stabiliscono che ho le arterie tutte ostruite, un paio di mesi e potevo andarmene”, ha raccontato ai suoi fan sui social qualche mese prima. “Sono stata ore con il cuore da un’altra parte”, aggiunge oggi in tv.

Le violenze tra le mura domestiche

Un’esperienza che, pur nel dolore, ha legato mamma e figlia ancor di più. D’altronde loro sono cresciute insieme, quasi in simbiosi, e hanno condiviso un destino molto simile, poco fortunato da un punto di vista sentimentale. Verdiana è infatti cresciuta con la nonna. Il rapporto tra Enrica Bonaccorti e il compagno è finito poco dopo la sua nascita. “Quando aveva appena 11 mesi, ho capito che lui non era la persona giusta. Quando è uscito di casa non gli ho mai più permesso di tornare”, racconta la conduttrice a Silvia Toffanin. “Anche io mi sono separata molto presto, mio figlio aveva compiuto da poco un anno”, aggiunge Verdiana. “Sono andata da mia mamma bussando, pensavo che l’uomo che avevo a fianco fosse una persona diversa”, racconta ammettendo di aver subito violenze psicologiche. “Con mio marito è iniziata con una grossa spinta”, ne approfitta per raccontare Enrica Bonaccorti. “Avevo la bambina in braccio. Per me è stato il primo segnale che poteva diventare violento”.