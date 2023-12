Le condizioni di Vittorio Emanuele Parsi dopo l’intervento d’urgenza al cuore Vittorio Emanuele Parsi è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Ca’Foncello di Treviso, dopo essere stato sottoposto ad un delicatissimo intervento cardiaco. Al momento, la prognosi resta riservata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il delicatissimo intervento al quale è stato sottoposto d'urgenza il politolo Vittorio Emanuele Parsi è riuscito, adesso si attendono gli esiti dell'operazione e intanto il professore è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Le condizioni dopo il delicato intervento cardiaco

Al momento la prognosi rimane riservata e i medici attendono l'evoluzione delle prossime ore, per capire come intervenire dopo l'intervento complicato e piuttosto delicato al quale il politologo si è dovuto sottoporre, a causa della gravità del problema cardiaco dal quale è stato colpito. Parsi si era sentito male mercoledì sera a Cortina, dopo la presentazione del suo ultimo libro. Aveva avvertito una fitta alla schiena e una al petto, compreso che non si trattava di un malore passeggero è stato poi portato in ospedale. In primis a Cortina, poi è stato trasferito d'urgenza a Belluno, per poi arrivare all'ospedale in cui ha poi subito l'intervento, ovvero il Ca'Foncello di Treviso, dove si trova in terapia intensiva.

La carriera di Vittorio Emanuele Parsi

L'ultimo libro di Vittorio Emanuele Parsi, Madre Patria, è stato pubblicato di recente e il politologo era infatti ancora in giro per l'Italia per le ultime presentazioni. Una carriera brillante per Parsi, classe 1961, laureatosi in Scienze Politiche alla Cattolica di Milano e diventato a sua volta uno dei membri del noto ateneo con una cattedra in Relazioni internazionali. Attualmente è anche membro del consiglio consultivo del Center for Diplomacy and Strategy alla London School of Economics e insegna anche alla facoltà di Economia dell’università di Lugano, nella Svizzera Italiana. Oltre alla carriera accademica, Parsi è editorialista del quotidiano Il Foglio, in passato ha collaborato con altre testate, come Avvenire e Il Messaggero, inoltre è stato anche ospite in diverse trasmissioni televisive, chiamato come esperto di geopolitica.