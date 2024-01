Le parole di Vittorio Emanuele Parsi dopo l’intervento al cuore: “Mi aspetta una lunga riabilitazione” Vittorio Emanuele Parsi ha parlato per la prima volta dopo l’intervento al cuore che ha subito lo scorso 28 dicembre. Il politologo ha rivelato di stare meglio, aggiungendo che dovrà seguire una lunga riabilitazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Vittorio Emanuele Parsi parla per la prima volta dopo il delicato intervento al cuore, a cui è stato sottoposto lo scorso 28 dicembre. Il politologo ha dichiarato che ad aspettarlo ci sarà un lungo periodo di riabilitazione, che lo porterà ad assumere dei ritmi decisamente meno frenetici.

Le prime parole di Vittorio Emanuele Parsi

Il noto politologo è stato operato d'urgenza all'ospedale di Treviso, a seguito di un malore che lo ha colto durante la presentazione del suo ultimo libro, tenutasi a Cortina. Il professore, come riportato da Il Messaggero, ha dichiarato in prima persona, dal reparto di cardiochirurgia in cui è ancora ricoverato e dove è stato seguito dal dottor Francesco Battaglia, di stare meglio:

L'operazione ha avuto successo e ora inizia un lungo periodo riabilitativo. Oltre ai ringraziamenti ai professionisti che hanno contribuito a salvarmi la vita voglio ringraziare coloro che in queste settimane mi hanno fatto sentire il loro sostegno, a cominciare dalla mia famiglia: siete stati decisivi. Gli appuntamenti previsti per i prossimi mesi andranno purtroppo ridefiniti.

Il malore improvviso di Vittorio Emanuele Parsi

Parsi, infatti, stava ultimando il tour di presentazione del suo ultimo libro e proprio durante una delle tappe previste ha avvertito un malore di cui, però, ha compreso tempestivamente la gravità. Il politologo, portato inizialmente in ospedale a Cortina, è stato poi trasferito a Belluno, per poi giungere a Treviso dove si trova tuttora. Da qui, alle prossime settimane, però, è possibile che venga dimesso e che possa continuare il suo percorso di riabilitazione anche lontano dalle mura ospedaliere. Il professore, chiamato spesse volte come esperto di geopolitica in diversi programmi televisivi, è già professore ordinario di Relazioni Internazionali all'Università Cattolica di Milano, oltre che membro del consiglio consultivo del Center for Diplomacy and Strategy alla London School of Economic.