L'ex tronista Giacomo Czerny: "Operato d'urgenza per un aneurisma cerebrale, ho rischiato di morire" In alcune storie Instagram, l'ex tronista di Uomini e Donne GIacomo Czerny ha raccontato di essere stato operato d'urgenza per un aneurisma, scoperto dopo una risonanza al cervello: "Ho rischiato di morire, sono stato fortunato". L'intervento è andato per il meglio e ora si sta riprendendo.

A cura di Elisabetta Murina

Giacomo Czerny operato per un aneurisma cerebrale. In alcune storie Instagram, l'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato dei suoi recenti problemi di salute, che l'hanno costretto a un intervento chirurgico d'emergenza: "Ho rischiato di morire".

Il racconto di Giacomo Czerny

Il 28enne ha raccontato che tutto è iniziato circa due mesi fa, quando mentre era a lavoro ha avvertito un mal di testa, che non è mai andato via del tutto: "È rimasto costante per due mesi, mi sono un pò preoccupato. Andava e veniva, alcuni mi dicevano cefalea tensiva, altri nevralgia". Poi, su consiglio medico, l'ex tronista si è sottoposto a una risonanza magnetica al cervello, che ha evidenziato il problema:

Mi hanno trovato un aneurisma di 11 millimetri, molto grosso, che andava operato praticamente subito. Sono andato in ospedale, mi hanno fatto una tac dove ho visto bene cosa ho dentro. Ho completamente perso la cognizione della realtà, non capivo più niente.

Nel giro di due giorni poi si è sottoposto all'operazione:

Mi hanno operato tramite un intervento che si chiama trattamento di embolizzazione. È andato bene. Il destino mi ha salvato, è stato un caso. Se non avessi fatto la risonanza, non avrei mai trovato l'aneurisma. La situazione non era delle migliori, in seguito ho capito che è stata un'operazione quasi d'urgenza. Rischiavo di morire, ancora non l'ho metabolizzato.

Come sta Giacomo Czerny dopo l'operazione

Sempre attraverso le storie Instagram, l'ex tronista si è mostrato per la prima volta in piedi sulle sue gambe e ha raccontato di star recuperando piano piano le forze: "Sono in ripresa, mi hanno dimesso. Ho dovuto fare controlli, ne ho un altro tra tre mesi, poi dopo sei. Sono stato fortunato". In questo periodo difficile, ha potuto contare sul sostegno della fidanzata Martina Grado, conosciuta a Uomini e Donne, che gli è sempre stata accanto.