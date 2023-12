Malore per Alessandro Meluzzi, lo psichiatra e volto Tv ricoverato d’urgenza e operato Lo psichiatra e criminologo è stato colpito da una emorragia cerebrale causata dalla alta pressione sanguigna. Ricoverato d’urgenza, Meluzzi è stato sottoposto a un lungo intervento.

A cura di Andrea Parrella

Alessandro Meluzzi è stato colto da un malore nel pomeriggio di sabato 2 dicembre. Lo psichiatra e criminologo, stando alle notizie che emergono in questi minuti, si trovava nel suo studio di Rimini per ricevere i pazienti, quando intorno alle 15 è stato colto dal malore improvviso che ha costretto i presenti a chiamare il 118 e un ricoverato d'urgenza alla struttura ospedaliera del Bufalini e un delicato intervento chirurgico che è durato diverse ore. Secondo i primi riscontri, sembra che Alessandro Meluzzi sia stato colpito da una emorragia cerebrale causata dalla alta pressione sanguigna.

Attualmente non vi sono aggiornamenti particolari inerenti le sue condizioni di salute e sarà probabilmente necessario attendere giorni prima di avere maggiori elementi per seguire un'evoluzione della situazione clinica di Meluzzi.

Lo psichiatra, divenuto molto noto negli ultimi anni grazie a una frequente presenza in televisione in programmi dedicati al crime e ai casi di cronaca nera, è nato a Napoli da madre riminese, vivendo sin dall'infanzia in Riviera dove ha attualmente uno studio. Saggista criminologo ed ex politico, dopo la militanza nel Partito Comunista Italiano e nel Partito Socialista Italiano, Meluzzi è stato eletto parlamentare con Forza Italia alla Camera dei deputati nel 1994 e al Senato nel 1996. Lasciata Forza Italia, ha aderito all'UDR di Cossiga, a Rinnovamento Italiano e alla Federazione dei Verdi, prima di approdare all'UDEUR di Mastella nel 2000 e concludere l'esperienza parlamentare nel 2001. Consacrato diacono della Chiesa cattolica greco-melchita, ha lasciato il cattolicesimo per entrare nella Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala – Antico Orientale di cui è diventato primate nel 2015 con il nome ecclesiastico-patriarcale di Alessandro I.

Nel 2021 era finito al centro del dibattito per essere stato inserito nella lista dei 204 sanitari sospesi dall’Ordine dei medici di Torino in relazione alle posizioni espressamente no vax nei mesi più intensi della campagna vaccinale. All’Ansa aveva detto: “Ho fatto una scelta consapevole quella di non vaccinarmi. Al momento non intendo farlo”.