Giacomo Czerny in ospedale, problemi di salute per l’ex tronista di Uomini e Donne Lex tronista ha condiviso con i suoi follower momenti difficili che sta trascorrendo in ospedale per via di alcuni problemi di salute. “Ha passato tempi migliori, ora serve pazienza, riposo e cure adeguate”, aveva già raccontato la fidanzata Martina Grado, la sua scelta a Uomini e Donne.

A cura di Giulia Turco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’ex tronista di Uomini e Donne sta affrontando alcuni problemi di salute negli ultimi tempi che lo stanno trattenendo in ospedale. Per fortuna al suo fianco non manca il sostegno della sua fidanzata Martina Grado, che è stata anche la sua scelta nell’ambito del dating show e con la quale l’amore procede a gonfie vele

Perché Giacomo Czerny è finito in ospedale

A pochi giorni dalle feste, l’ex tronista ha condiviso con i suoi follower momenti difficili che sta trascorrendo in ospedale per via di alcuni problemi di salute. “Poi vi racconto”, ha scritto a corredo della sua ultima Instagram Story, che mostra una flebo nel corso della degenza. Qualche giorno prima era stata la fidanzata Martina Grado, incalzata dalle domande dei follower, a dare spiegazioni ai follower della coppia. “Ha passato tempi migliori, ora serve pazienza, riposo e cure adeguate, oltre ai miei vizi e coccole”, aveva scritto l’ex corteggiatrice sui social, mostrando un selfie in ospedale. Da tempo l’ex corteggiatrice lamentava alcuni dolori allo stomaco e aveva raccontato di essersi sottoposta ad accertamenti, ma il fidanzato non ha mai chiarito nello specifico di quali problemi di salute soffrisse.

L’amore di Giacomo Czerny e Martina Grado

L’amore tra loro è sbocciato nell’ambito del dating show nel corso dell’edizione 2021 e, dopo la scelta avvenuta a maggio, la coppia non si è mai più lasciata. “Sei stata la quiete dopo la tempesta. Bastava solo aspettarti, una delle cose migliori che potevo fare qui. Grazie per essere stata una vera donna, anche quando non era necessario”, erano state le parole d’amore dell’ex tronista durante la sua dichiarazione, lasciando andare a casa Carolina Ronca, l’altra corteggiatrice arrivata fino alla scelta. Per il ragazzo l’esperienza nel parterre di Uomini e Donne si è rivelata tanto impattante, da aver scelto un gesto folle dopo la sua partecipazione, decidendo di tatuarsi il numero di camerino che gli era stato assegnato. “Non dimenticherò mai nulla”, aveva raccontato poi via social.