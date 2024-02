Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva per insufficienza respiratoria ll produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma per insufficienza respiratoria, la notizia è arrivata durante la trasmissione Storie Italiane su Ra1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per un' insufficienza respiratoria. Ad annunciarlo in diretta su Rai 1, nella trasmissione Storie Italiane, è stato Angelo Perrone, press agent e amico di Rita Rusic, aggiungendo che l'imprenditore era stato ricoverato a inizio settimana per alcuni controlli. Nella notte tra lunedì notte e martedì mattina l'imprenditore ha avuto una crisi respiratoria, costringendo i medici a trasferirlo in terapia intensiva.

L'imprenditore Vittorio Cecchi Gori in terapia intensiva al Gemelli

Per il momento dal Policlinico non sono arrivate dichiarazioni ufficiali sullo stato di salute dell'imprenditore, ex politico e produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. Angelo Perrone, amico storico e collaboratore di Cecchi Gori, durante il programma di Storie Italiane ha rivelato: "Rita Rusic nel weekend si era sentita con il professor Landi perché Vittorio aveva accusato dei disturbi, con battiti cardiaci molto bassi e avevano preventivato lunedì un ricovero per accertamenti. La fortuna è stata che lui fosse già in ospedale, ma tra lunedì notte e martedì mattina c'è stata una crisi respiratoria che ha costretto i medici a trasferire l'imprenditore in terapia intensiva". Perrone ha poi aggiunto che negli ultimi giorni Cecchi Gori: "Era ancora più appesantito perché gli è stata negata la grazia, il suo cruccio più importante era il fatto di non poter andare a trovare la figlia Vittoria a Miami".

L'ischemia celebrale che aveva colpito Cecchi Gori nel 2017

Vittorio Cecchi Gori, ex patron della fiorentina, 81 anni, nel 2017 era stato ricoverato per oltre due mesi al Gemelli per un'ischemia celebrale. In quell'occasione al suo fianco c'è stata l'ex moglie Rita Rusic, ospite lo scorso dicembre in una puntata di Verissimo, raccontava: "Ci siamo riavvicinati perché era in coma e non aveva nessuno". Da quel momento sembra che i rapporti tra loro siano più distesi, tanto che la stessa Rusic parlava di Cecchi Gori in questi termini: "Adesso ogni tanto ci vediamo perché abbiamo i figli in comune, è normale, ma mi chiama tutte le sere. È come se fossimo parenti, c’è cordialità tra noi". Nel 2019 Cecchi Gori fu sottoposto a un'operazione d'urgenza a causa di un'appendicite acuta con peritonite, nel gennaio 2022 era stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per complicanze polmonari dovute al Covid. Il produttore cinematografico si trovava ai domiciliari per scontare la pena per bancarotta fraudolenta per il fallimento della casa di produzione cinematografica Safin.