Ornella Muti a Cecchi Gori: "Non ho mai avuto una relazione con lui, meglio che stia zitto" Ornella Muti replica all'ex magnate del cinema: "Non ho mai avuto una relazione con Cecchi Gori. Penso che sarebbe più dignitoso restarsene a casa piuttosto che andare in giro a dire cose non vere". E minaccia querela.

A meno di ventiquattro ore di distanza dalle dichiarazioni abbastanza pesanti di Vittorio Cecchi Gori, arriva la replica di Ornella Muti via Adnkronos. L'ex magnate del cinema italiano aveva dichiarato di aver avuto una relazione con l'attrice, nell'ambito di un'intervista rilasciata al Lucca Summer Festival ospite di Eleonora Daniele e di Alessandro Ferruccidi. Per l'attrice di Flash Gordon e Innamorato Pazzo sono tutte finzioni: "Non ho mai avuto una relazione con Cecchi Gori. Penso che sarebbe più dignitoso restarsene a casa piuttosto che andare in giro a dire cose non vere". E minaccia querela.

Le parole di Ornella Muti

Dopo aver dichiarato di non aver mai avuto una relazione con Vittorio Cecchi Gori, Ornella Muti ha rincarato la dose pretendendo smentita da parte sua e pubbliche scuse: "Se non mi chiede scusa darò incarico al mio legale affinché la mia onorabilità di donna e madre sia tutelata nelle opportune sedi”.

Sono una donna molto gelosa della sua vita privata, mi sono sempre fatta i fatti miei e non riesco a capire perché certi uomini vadano in giro a rilasciare dichiarazioni false su di me.

"Ha detto che ho problemi? È una frase sgradevole"

"È una ragazza con problemi", aveva detto Cecchi Gori e Ornella Muti ovviamente non ha gradito: "Ha detto che ho problemi? Non so a che cosa si riferisca, tutti abbiamo problemi, la trovo una frase veramente sgradevole. Era il mio produttore, abbiamo lavorato insieme, non capisco perché sia andato in giro a fare dichiarazioni false su di me, lo trovo anche poco professionale. Quello che ha detto è veramente grave, ha dichiarato che ho dei problemi e non so neanche di cosa parla, ma come si permette di dire certe cose? Non è bello neanche nei confronti dei miei figli e della famiglia. Trovo che la sua sia quasi una violenza psicologica, non è normale che io mi alzi una mattina, apra i giornali e legga che lui dice di aver avuto una storiella con me, ma di quale storiella parla? Pensasse ai propri di problemi".