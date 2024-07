video suggerito

La gaffe di Vittorio Cecchi Gori su Ornella Muti: “Ero innamorato di lei. Poverina, ha problemi” Vittorio Cecchi Gori ha confidato di avere avuto una relazione con Ornella Muti. Poi la gaffe sull’attrice: “Ha problemi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Vittorio Cecchi Gori ha preso parte al Lucca Summer Festival. L'imprenditore e produttore cinematografico si è raccontato in un'intervista rilasciata a Eleonora Daniele e Alessandro Ferrucci nel corso dell'evento. Così, ha rivelato di essere stato innamorato di Ornella Muti. Ha ammesso che quella è stata la batosta più grande vissuta in amore. La relazione non sarebbe finita bene. Poi la gaffe: "Ha problemi".

Vittorio Cecchi Gori ricorda la sbandata che prese per Ornella Muti

Ornella Muti nel 1984

Vittorio Cecchi Gori ha ricordato l'amore per Ornella Muti. L'attrice, nel corso della sua carriera, ha fatto strage di cuori. E tra coloro che sono capitolati davanti al suo fascino, c'è anche il noto produttore. A Eleonora Daniele e Alessandro Ferrucci ha confidato:

Prima di Rita Rusic c'è stata Ornella Muti. Ero innamorato io, non era innamorata lei. Bisogna essere in due. Comunque ce l’ho avuta con lei una storiella d’amore, però non è finita bene. Celentano? Anche lui si era mezzo innamorato della Muti. Tutti ci eravamo innamorati della Muti, era proprio bella. È bella, poverina. Poverina perché non la sento da un po’ di tempo! Lasciamo perdere!

La gaffe di Cecchi Gori sull'attrice

Vittorio Cecchi Gori

Nel corso dell'intervista è stato chiesto a Vittorio Cecchi Gori cosa ne pensasse sua madre di Ornella Muti. La risposta dell'ottantaduenne è stata: "A mia madre era simpatica. Lei diceva: "Tanto prima o poi finirà che ti sposerai un'attrice. Allora almeno la Muti è simpatica, mi fa ridere". Poi la gaffe sull'attrice che all'anagrafe si chiama Francesca Romana Rivelli: "Effettivamente la Muti è spiritosa, Francesca – io la chiamavo Francesca – è spiritosa. I problemi di Francesca sono altri che non sta a me adesso dirli". Una frase sibillina che non è detto che faccia piacere alla diretta interessata.