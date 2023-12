Rita Rusic sul legame con Cecchi Gori: “Ci siamo riavvicinati quando era in coma, non aveva nessuno” Per Cecchi Gori non spende belle parole la sorella Lieka, ospite al fianco di Rita Rusic a Verissimo: “L’ha fatta soffrire tanto, era gelosissimo, voglio che la gente sappia la verità”. Lei però sminuisce: “È come se fossimo parenti, c’è cordialità tra noi”.

Rita Rusic e la sorella Lieka sono ospiti a Verissimo per raccontare il loro legame. Dall’esperienza nel campo profughi da bambine alla loro infanzia passata in parte divise, fino al loro desiderio di riunirsi e di non lasciarsi più. Oggi sono vicine più che mai, nel successo e così come nelle disavventure.

L’infanzia di Rita e Lieka Rusic

Nate a Parenzo, in Croazia, da bambine le due sorelle sono arrivate in Italia con i loro genitori approdando in un campo profughi. Un’esperienza che la produttrice ha raccontato anche nel corso della sua partecipazione al GFVip e che non dimenticherà mai. “Ci vedevamo solo la domenica con lei, e mi portava dei dolci, dopo anni le cose sono migliorate poi quando ci hanno dato una casa e per un po’ abbiamo potuto vivere come bambine normali”, ha raccontato a Verissimo. È in quell’occasione che Rita ha raccontato di aver subito anche delle violenze, che ha notificato alla polizia.

I rapporti con Vittorio Cecchi Gori oggi

Il suo racconto a Verissimo però si concentra sul rapporto con Vittorio Cecchi Gori, con il quale ha ricucito i rapporti sono di recente dopo la separazione. “Ci siamo riavvicinati perché era in coma e non aveva nessuno”, ricorda Rita a proposito dell’ischemia celebrale che ha colpito il produttore nel 2017. “Adesso ogni tanto ci vediamo perché abbiamo i figli in comune, è normale, ma mi chiama tutte le sere. È come se fossimo parenti, c’è cordialità tra noi”. Per Cecchi Gori non spende belle parole la sorella Lieka, che ci tiene a puntualizzare: “L’ha fatta soffrire tanto”. Rita però sminuisce. “Da lui non vengono mai belle parole per lei in pubblico, non le riconosce il suo merito. Voglio che la gente conosca la verità”, continua la sorella. “Era gelosissimo, persino se lei andava sul giornale. Lo è stato quando lei è stata ai David di Donatello”.

Oggi Rita Rusic è felice con Cristiano Di Luzio

È andata avanti con la sua vita sentimentale Rita Rusic, oggi felice al fianco di Cristiano Di Luzio, 33 anni, modello che ha conquistato il cuore della produttrice che di anni ne ha 63. Nel 2021 sono stati scelti per partecipare in coppia a Pechino Express. “È un bono”, commenta la sorella entusiasta della loro relazione. La scorsa estate sono stati pizzicati dai paparazzi di Chi mentre si scambiavano tenere effusioni a Formentera.