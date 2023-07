Rita Rusic e Cristiano Di Luzio inseparabili, le foto delle vacanze a Formentera Rita Rusic e Cristiano Di Luzio si godono giorni di relax a Formentera, cullati dalle onde e dal calore del sole. I due sono molto affiatati, come dimostrano le foto pubblicate sul settimanale Chi.

A cura di Ilaria Costabile

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio continuano a stare l'uno accanto all'altra, ormai sempre più inseparabili. L'imprenditrice 63enne si gode giorni di relax a Formentera, dove non esita a mostrarsi anche in topless, adattandosi al trend naturista dell'isola. I due stanno insieme ormai da un bel po' di tempo, pur non sbandierando la loro relazione ai quattro venti e vivendosi ogni istante con una intensità, lontano dal gossip e dai riflettori della vita mondana.

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio innamorati a Formentera

Il settimanale Chi immortala i due intenti ad allenarsi a mare, facendo acquagym e poi dopo un po' di fatica, pronti a farsi scaldare dal sole bollente delle Baleari. Rita Rusic e Cristiano Di Luzio in vacanza come tanti, senza bisogno di hotel di lusso, barche, ma godendo del bellissimo paesaggio naturale e un po' selvaggio che offre Formentera, che la coppia decide di abbracciare pienamente, stendendo un semplice telo sulla sabbia, lasciandosi trasportare dal relax sulla spiaggia di Sa Roqueta. La coppia, quindi, si scambia affettuosi scambi di tenerezze cullati dalle onde, e stesi in riva al mare.

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, foto Chi

L'incontro tra Rita Rusic e Cristiano Di Luzio

I due avevano partecipato nella scorsa edizione di Pechino Express, figurando come "I Fidanzatini" e in effetti, a distanza di un anno, si comportano ancora come due innamorati alle prime fasi della loro conoscenza, complici, spensierati e desiderosi sono di stare insieme. Tra loro c'è una differenza d'età non indifferente, dal momento che passano ben trent'anni, visto che Cristiano ne ha 33. Eppure, questo distacco, non ha mai rappresentato un ostacolo, anzi, era destino che si incontrassero, come evince da una delle ultime interviste che l'imprenditrice e produttrice ha rilasciato a Verissimo: "Finalmente oggi sono felice grazie a Cristiano. Ci siamo conosciuti sette anni fa e mai ha colpito subito per la sua bellezza, ma non avevamo avuto modo di approfondire. Vivevo ancora in America".