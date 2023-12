“I bianchi sono inaffidabili”: Il mondo dietro di te fa arrabbiare gli americani

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il mondo dietro di te è il film della settimana. Disponibile su Netflix da giovedì 7 dicembre, il thriller apocalittico con Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali e Kevin Bacon, è stabilmente in cima ai più visti in piattaforma. È diventato argomento di discussione a casa, a lavoro, per strada, sui social. Tutti parlano di questo film che ha indubbiamente diviso: quanti sono rimasti entusiasti dal modo di mettere in scena questa fine del mondo ‘tecnologica', quanti invece sono rimasti delusi dal solito canovaccio che pesca dai grandi classici del genere. C'è stata soprattutto una questione che ha tenuto banco soprattutto negli Stati Uniti ed è di tipo razziale. Il film, prodotto dalla Higher Ground di Barack e Michelle Obama, fa discutere per una battuta in particolare.

La battuta che ha fatto infuriare i bianchi americani

"Dei bianchi non ci possiamo fidare", dice a un certo punto la cinica Ruth, figlia di G.H. Scott interpretato da Mahershala Ali. La battuta precisa è: "Quando il mondo va a pezzi, non dovresti fidarti così facilmente di nessuno, specialmente dei bianchi". È una battuta che arriva al centro del film, nel momento in cui due famiglie sono costrette a convivere nella stessa casa. Il giornalista Will Cain di Fox News ha scritto: "Sostituisci “bianco” con qualsiasi altra razza e dimmi che cosa succederebbe". Lo scrittore Rumaan Alam, autore del libro da cui il film è tratto, ha spiegato che lo stesso Obama ha collaborato alla sceneggiatura: "Nelle stesure originali della sceneggiatura avevo calcato un po’ troppo la mano su certe cose. Il presidente Obama, dall’alto della sua esperienza, mi ha riportato con i piedi per terra su come si svolgerebbero certe cose nella realtà". Ecco, allora, che la polemica si è trasformata in politica.

La trama

Il mondo dietro di te, film più visto della settimana, racconta la storia della famiglia Sandford che decide di trascorrere una vacanza a Long Island, in una casa abitata presa in fitto. La quiete viene rovinata da una serie di eventi misteriosi e un black out che mette fuori uso tutte le comunicazioni, internet compreso. A quel punto, nel cuore della notte, arriva il proprietario dell'appartamento con sua figlia, costretti al rientro proprio a causa del black out. Le due famiglie si ritroveranno insieme nel pieno della crisi e con la minaccia di un mondo che si appresta al collasso.

1 CONDIVISIONI condividi chiudi