Vitoria Bueno, la ballerina nata senza le braccia: "A scuola mi bullizzavano, a danza mai successo" Vitoria Bueno è una ballerina, ha quasi 20 anni ed è nata senza braccia in un piccolo paesino del Brasile. Seguita da oltre 560mila follower su Instagram, grazie alla danza ha imparato come un punto di debolezza può diventare la più grande forza: "So che alcuni hanno dei pregiudizi e mi va bene così, perché oggi sono consapevole di quanto valgo".

A cura di Elisabetta Murina

"Per me le braccia sono solo un dettaglio, quando ballo le seguo con gli occhi come se fossero lì". Vitoria Bueno è una ballerina, ha quasi 20 anni ed è nata senza braccia in un piccolo paesino del Brasile, Santa Rita do Sapucaì. Come ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera, grazie alla danza ha imparato come un punto di debolezza può diventare la più grande forza. Oggi su Instagram è seguita da oltre 560mila follower e racconta la sua quotidianità, dentro e fuori la sala da ballo.

Le prese in giro a scuola e l'importanza della danza

Per via della condizione in cui è nata, Vitoria ha imparato fin da piccola a fare tutto usando solo i suoi piedi. Il primo ricordo, infatti, è legato ad azioni che ha imparato a fare in modo diverso dagli altri bambini: "Ci sono io, seduta per terra, che mangio biscotti con i piedi, oppure che mi lavo i denti, sempre con i piedi". Crescendo si è anche trovata a dover fare i conti con le prese in giro dei compagni a scuola: "Succedeva che fossi presa di mira. Le parole e le risate dei compagni mi facevano molto male, ma tentavo di non farlo vedere per non dar loro soddisfazione".

Vitoria Bueno in sala di danza

Se a scuola Vitoria veniva bullizzata, diverso era il clima in palestra, dove "non mi è mai accaduto". A cinque anni si è avvicinata all'accademia di danza classica, che oggi considera la sua seconda famiglia: "È il posto in cui ho imparato a lavorare di squadra, ad assumermi le mie responsabilità e a dare sempre il massimo. Se durante un'esibizione mi capita di cadere mi rialzo, improvviso e ricomincio a danzare, tenendo sempre la testa alta. Nella vita cerco di fare lo stesso".

La partecipazione a Italia's Got Talent e il racconto sui social

Nel 2019 Vitoria ha pubblicato per la prima volta su Instagram il video di una sua esibizione, nello specifico quello di un saggio di danza di fine anno. "Dopo un anno e mezzo hanno cominciato a crescere i follower, poi anche la tv ha aiutato", ha raccontato la ballerina, che nel 2021 ha partecipato alla versione tedesca di Italia's Got Talent, dove si è classificata al secondo posto, e a quella americana di America's Got Talent: All Stars. Due esperienze che le hanno aperto diverse strade:

Dopo i talent sono spuntate tante nuove opportunità e ho cercato di sfruttarle al meglio. Vivo ancora a Santa Rita do Sapucaì con la mia famiglia: mamma Wanda, il papà adottivo José Carlos, i fratelli maggiori Larissa e Marco, il minore Matheus. Ma rispetto a prima viaggio molto di più, sia in Brasile che in Europa e negli Stati Uniti.

"Oggi sono consapevole di quanto valgo"

Oltre alla danza, Vitoria è una grande appassionata di make up: "Ho imparato guardando le altre ballerine truccarsi prima delle esibizioni e mi sono allenata molto per diventare brava come loro, l‘unica differenza è che io lo faccio con i piedi". Ad oggi, che sta per compiere 20 anni, ha imparato a lasciarsi scivolare addosso le critiche e gli sguardi indesiderati delle persone: "Ci ho messo del tempo, ma ho imparato a non farmi influenzare da come mi guardano o da quello che dicono le altre persone". Quanto alla sua idea riguardo alla disabilità, ha spiegato:

Ho uno sguardo più largo. So che le persone possono essere curiose rispetto alla mia condizione o fare dei commenti. So che alcuni hanno dei pregiudizi e altri cercheranno di sminuire il mio potenziale. E mi va bene così, perché oggi sono consapevole di quanto valgo e dei risultati che posso raggiungere.