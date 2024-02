Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si godono il successo: “La ballerina diventa insegnante ad Amici” Chi ha paparazzato Massimiliano Caiazzo e Elena D’Amario durante una romantica passeggiata a Roma. I due appaiono più innamorati e affiatati che mai e si godono il successo, lui della serie Mare Fuori e lei come ballerina professionista ad Amici. Stando alle indiscrezioni del settimanale, il prossimo anno diventerà una insegnate di ballo nella scuola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo (Foto da Chi)

Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo sembrano più innamorati che mai. La prima ballerina di Amici e il noto attore di Mare Fuori, reduce dal successo della quarta stagione della serie, vivono la loro relazione alla luce del sole e non si nascondono più. Si sono conosciuti la scorsa estate e, quasi subito, hanno deciso di andare a vivere insieme: da allora sono praticamente inseparabili e si godono il successo. Il settimanale Chi li ha paparazzati durante una romantica passeggiata, mano nella mano, per le vie di Roma.

Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario paparazzati insieme a Roma

Come mostrano le immagini del settimanale, i due sono più affiatati che mai. Ormai dalla scorsa estate, quando hanno pubblicato la prima foto insieme sui social, vivono la relazione alla luce del sole, senza doversi più nascondere. Il noto attore di Mare Fuori, 27 anni, tiene per mano la prima ballerina di Amici che- stando a quanto riporta Chi- il prossimo anno diventerà anche una insegnante di ballo nella scuola.

La coppia si gode una romantica passeggiata per le vie di Roma e, chi li conosce da vicino, riferisce che sono innamoratissimi. In più, D'Amario non ha mai nascosto di voler diventare mamma, come aveva raccontato in un'intervista a Verissimo nel 2021, parlando di un "pensiero che diventa sempre più costante". Chissà che sia proprio Caiazzo l'uomo con cui realizzerà questo desiderio.

La storia d'amore tra Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario

Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo sono ufficialmente una coppia dalla scorsa estate, anche se la loro frequentazione sarebbe iniziata già diversi mesi prima, all'oscuro dei riflettori e dei social. I due hanno una differenza di età di sei anni: lei classe 1990 e lui 1996, ma questo aspetto non ha mai interferito nel loro rapporto. Poi ad agosto il romantico video di un abbraccio, in barca, ha ufficializzato la loro relazione.

Nel giro di poco tempo sono anche andati a vivere insieme e hanno iniziato a condividere sui social il successo delle rispettive carriere lavorative, lei come ballerina professionista ad Amici e lui come attore in Mare Fuori. "Auguri amore mio", era stata la romantica dedica di D'Amario in occasione del 27esimo compleanno del fidanzato.