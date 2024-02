Massimiliano Caiazzo ospite di Cattelan: “Spoiler Mare Fuori 4? Solo a mia madre racconto tutto” Massimiliano Caiazzo ospite di Alessandro Cattelan a Stasera C’è Cattelan ieri sera, 14 febbraio, ha parlato dei nuovi episodi di Mare Fuori 4 e dell’esperienza a Sanremo 2024: “Spoiler? Io sono bravo, li faccio solo a mia madre”. Sul Festival ha rivelato: “L’ho vissuto con più consapevolezza”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Massimiliano Caiazzo è stato ospite di Alessandro Cattelan a Stasera C'è Cattelan nella puntata del 14 febbraio. Su Rai2 ieri sera è partita la messa in onda di Mare Fuori 4, la serie tv che lo vede protagonista nei panni di Carmine Di Salvo: l'attore ad Alessandro Cattelan ha raccontato qualche dettaglio sui nuovi episodi della fiction di successo ed ha svelato le sensazioni provate sul palco dell'Ariston, nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024.

Le parole di Massimiliano Caiazzo su Mare Fuori 4

I nuovi episodi di Mare Fuori 4 si concentreranno sulle relazioni tra i vari detenuti dell'IPM. Massimiliano Caiazzo ha raccontato: "Con gli anni è cambiata la modalità con cui raccontiamo le storie. In questa stagione ci siamo concentrati sul tema delle relazioni tra adolescenti. È una cosa che il pubblico chiedeva e che piaceva agli sceneggiatori. Da fasi adolescenziali, i ragazzi diventano adulti. Attraverso le scelte che faranno, si capirà che persone diventeranno". Alessandro Cattelan ha così chiesto all'attore come gestisce ‘l'ansia da spoiler', trovandosi spesso al centro di domande scomode sul futuro della serie tv. Caiazzo ha replicato: "Il mio migliore amico sa che se mi fa domande spoiler non posso rispondergli. allora va per vie traverse, ci gira intorno. Io però sono bravo, lo dico solo a mia mamma".

L'esperienza a Sanremo 2024

Massimiliano Caiazzo è stato ospite di Sanremo 2024 nella seconda serata insieme ai suoi compagni di set. Hanno letto tutti insieme un lungo monologo sul tema del femminicidio: "Quest'anno è stato più bello dell'anno scorso, siamo andati lì per trattare un tema forte. L'ho vissuto con più consapevolezza" ha raccontato l'attore a Cattelan. Dopo l'ospitata dell'anno scorso, ha vissuto l'esperienza con maggiore interesse: "L'anno scorso era tutto incerto, quest'anno me lo sono goduto. Ho conosciuto un sacco di artisti, mi sono confrontato con tante persone. Abbiamo seguito il Festival, mi sono concentrato sull'energia che un'artista porta sul palco. Il testo di Geolier è fortissimo, parla di un tema che per noi adolescenti è importante, ci segna. Angelina e Geolier erano nella mia top five, Fiorella Mannoia e Irama mi sono piaciuti. Hanno dimostrato la loro capacità di mettere emozioni nella voce, non è facile. Bestemmia Fiorella? Non l'ho sentita".

