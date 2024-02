Mare Fuori 4: cast, trama e nuove puntate della quarta stagione Mercoledì 14 febbraio Mare Fuori 4 arriva su Rai2. Dopo che un finale della terza stagione che aveva lasciato con il fiato sospeso, tornano sul piccolo schermo Carmine, Rosa Ricci ed Edoardo. Gli ultimi otto episodi della serie sono già disponibili sulla piattaforma streaming di Rai Play. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Mercoledì 14 febbraio arriva su Rai 2 la quarta stagione di Mare Fuori. Le puntate sono già presenti sulla piattaforma streaming di Rai Play dove ai primi sei episodi – resi disponibili il 1 febbraio – si aggiunge la seconda parte con altre sei puntate, più due extra. Ivan Silvestrini, regista della serie, ha spiegato: "Questa stagione avrà due episodi in più che rappresentano quello che io avrei voluto fare per celebrare questo quarto anno di Mare Fuori". La terza stagione ci aveva lasciati con Rosa Ricci che si puntava una pistola alla tempia e con Edoardo che riapriva gli occhi in ospedale. Nella quarta stagione i personaggi, tra cui Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella, fanno i conti con le proprie paure, senza più legami con le rispettive famiglie. Al contrario, Pino, Edoardo, Cardiotrap, Giulia e Silvia vivono ancora i condizionamenti dei legami familiari. Per tutti, però, è arrivato il momento di crescere. Il cast si arricchisce di nuovi personaggi, tra cui Antonia Truppo nei panni di Maria Ricci, madre di Rosa.

Le anticipazioni della prima puntata di Mare Fuori 4

"Nel nome dell'amore" è il primo episodio della quarta stagione di Mare Fuori 4, in onda stasera alle 21.25 su Rai 2. Nella puntata ciò che è successo alla Piscina Mirabilis avrà conseguenze negli equilibri dei ragazzi dell'Ipm. Nel frattempo, la direttrice dell'Istituto e il comandante si scontrano sulla situazione di Carmine e Rosa e sulla possibilità che i due si incontrino. Edoardo, in via di guarigione, riceve una visita inaspettata in ospedale. Milos e Cucciolo indagano su chi possa essere venuto a conoscenza della loro relazione, Beppe, invece, cerca di riavvicinarsi a Kubra. Nuovi ostacoli nella relazione tra Silvia e l'avvocato.

La trama della quarta stagione di Mare Fuori

Il leitmotiv della quarta stagione sarà cambiamento e crescita. Molti dei personaggi, infatti, diventeranno maggiorenni, altri, invece, dovranno lasciare l'Ipm di Napoli. La nuova direttrice Sofia, con la sua durezza, porterà i ragazzi alla necessità di imporsi. Il vero protagonista della nuova stagione sarà però lo scontro tra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi.

Il cast: attori e nuovi personaggi

Tra volti noti e new entry. Nel cast della quarta stagione di Mare Fuori 4 torneranno a farci compagnia personaggi che già incontrati, sono confermati:

Massimiliano Caiazzo (Carmine Di Salvo),

(Carmine Di Salvo), Maria Esposito (Rosa Ricci)

(Rosa Ricci) Carmine Recano (il comandante della polizia penitenziaria Massimo Esposito)

(il comandante della polizia penitenziaria Massimo Esposito) Matteo Paolillo (Edoardo Conte)

(Edoardo Conte) Domenico Cuomo (Gianni alias Cardiotrap)

(Gianni alias Cardiotrap) Artem (Pino Pagano ‘o Pazzo)

(Pino Pagano ‘o Pazzo) Kyshan Wilson (Kubra Hailo)

(Kubra Hailo) Clotilde Esposito (Silvia Scacco)

(Silvia Scacco) Giovanna Sannino (Carmela Valestra)

(Carmela Valestra) Alessandro Orrei (Mimmo)

(Mimmo) Ludovica Coscione (Teresa Polidori)

(Teresa Polidori) Clara Soccini (Giulia)

(Giulia) Francesco Panarella (Luigi Di Meo alisa Cucciolo)

(Luigi Di Meo alisa Cucciolo) Salahudin Tijani Imrana (Diego ovvero Dobermann)

(Diego ovvero Dobermann) Giuseppe Pirozzi (Raffaele Di Meo detto Micciarella)

(Raffaele Di Meo detto Micciarella) Vincenzo Ferrera (Beppe)

(Beppe) Antonio De Matteo (Lino)

(Lino) Raiz (Don Salvatore Ricci)

(Don Salvatore Ricci) Pia Lanciotti (Donna Wanda Di Salvo)

(Donna Wanda Di Salvo) Antonio D’Aquino (Milos)

(Milos) Lucrezia Guidone (Sofia Durante)

Il cast si arricchisce di:

Luca Varone (Angelo)

(Angelo) Yeva Sai (Alina)

(Alina) Tea Falco (Loredana)

(Loredana) Antonia Truppo (Maria Ricci, madre di Rosa Ricci)

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica su RaiPlay

Ivan Silvestrini, regista di Mare Fuori 4, ha consigliato agli utenti di Rai Play di "non fare nottata" per guardare tutti gli episodi completi sulla piattaforma, ma di godersi al massimo le emozioni della serie. Per chi preferisce, invece, immergersi nella stagione un po' per volta, l'appuntamento con i primi due episodi è mercoledì 14 febbraio su Rai 2 alle 21.25.

Micciarella, Cucciolo, Dobermann e Milos in Mare Fuori 3

Dove è stato girato Mare Fuori 4

Mare Fuori 4 è stato girato nei quartieri di Forcella e di Poggioreale ma anche Bagnoli e Posillipo. Tra i set scelti per la nuova stagione c'è anche il rione Conocal di Ponticelli.