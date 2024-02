Dov’è stato girato Mare Fuori 4: le location della serie girata a Napoli Mare Fuori 4 arriva su Raiplay. La serie evento prodotta da Picomedia debutta oggi, 1 febbraio, con i primi 6 episodi, ai quali seguiranno gli altri sei in onda su Rai2 a partire dal 14 febbraio. Scopriamo dov’è stata girata la fiction. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

I ragazzi di Mare Fuori 4

L'attesa è finita. A partire da oggi, giovedì 1 febbraio, sono disponibili su Raiplay i primi sei episodi di Mare Fuori, la serie evento Rai giunta alla quarta stagione. I 12 episodi, suddivisi in 6 puntate, andranno in onda a partire da mercoledì 14 febbraio su Rai2. La fiction, ambientata a Napoli, racconta le storie dei ragazzi dell'Istituto penale minorile (Ipm) partenopeo, liberamente ispirato al carcere di Nisida, tra amori, rancori, speranze e delusioni. Scopriamo qualcosa di più sulle location di Mare Fuori 4. Attenzione: nel pezzo alcune delle foto potrebbero contenere spoiler.

Una scena di Mare Fuori 4

Dove si trova l'Ipm di Mare Fuori

La terza stagione ci ha lasciati con il fiato sospeso: Rosa Ricci (Maria Esposito) e Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) si sono innamorati dentro all'Ipm. Una volta sorpresi dal padre di lei, la sorella di Ciro punta la pistola contro di sé, lasciando i fan desiderosi di scoprire chi ha sparato e chi è stato colpito.

Una scena di Mare Fuori 4

Anche in Mare Fuori 4, il focus sarà sulla vita dei ragazzi dentro l'Ipm. L'Istituto penale minorile, come nelle precedenti stagioni, pur essendo ispirato al carcere di Nisida, non è un vero penitenziario. L'Ipm è in realtà la Marina Mercantile di Napoli. Il quartier generale si trova in via Ammiraglio Ferdinando Acton, sul Molo San Vincenzo. La struttura sorge vicino al quartiere Santa Lucia e non lontano dal Porto di Napoli: il palazzo rosso è diventato luogo di pellegrinaggi per tutti i fan della serie.

L'Ipm di Mare Fuori

Le location di Mare Fuori 4

Le riprese di Mare Fuori 4 sono iniziate a maggio 2023 a Napoli, come aveva reso il regista Ivan Silvestrini su Instagram. Le strade della città, anche in questa stagione, sono il centro delle avventure dei protagonisti. Tra le nuove ambientazione troviamo i quartieri di Forcella e di Poggioreale, dove si trova il carcere. I ragazzi stanno crescendo, infatti, ed è probabile che alcuni personaggi saranno trasferiti dal carcere minorile a quello per gli adulti di Poggioreale.

Una scena di Mare Fuori girata a Forcella

Forcella, invece, è uno dei quartieri centrali del capoluogo campano tra Pendino e San Lorenzo. È chiamato così per via delle sue strade, il cui bivio assume le forme di una "Y" o di una forcella, appunto. Tra gli altri quartieri coinvolti nelle riprese troviamo anche Bagnoli e Posillipo, che saranno utilizzate per alcune riprese dall'alto.

La vista del carcere di Nisida da Posillipo

Le scene girate a Rione Conocal di Ponticelli

Tra i set scelti per Mare Fuori 4,c'è molta curiosità sulle scene girate nel rione Conocal di Ponticelli, un quartiere particolarmente difficile alla periferia est di Napoli. La zona è nota per via dei diversi palazzi e strutture che versano in stato di degrado e abbandono.

Una veduta del rione Conocal

Lo scorso luglio, in particolare, le riprese si sono concentrare in via Virginia Woolf, vicino alla superstrada che collega Napoli. Quella zona del quartiere Ponticelli potrebbe essere stata utilizzata per una serie di scene che riguardano inseguimenti in auto o in moto.

Una scena di Mare Fuori 4