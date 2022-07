Valeria Marini: “Dio ha fatto rincontrare me e Eddy, l’ho rivisto sul ciglio di una chiesa” Valeria Marini racconta a Fanpage.it il rapporto con Eddy Siniscalchi, giovane fidanzato ritrovato 18 anni dopo il primo incontro: “Me l’ha mandato Dio. Andiamo a messa ogni mattina alle 7”.

A cura di Stefania Rocco

Dopo l’intervista rilasciata da Eddy Siniscalchi a Fanpage.it, abbiamo contattato Valeria Marini perché fosse lei a raccontare le sensazioni legate alla nuova relazione che sta vivendo con il giovane compagno. “Sono amareggiata per il modo in cui le dichiarazioni di Eddy sono state distorte dai blog e siti che hanno ripreso e distorto la sua intervista”, ha esordito Valeria, ex volto del Bagaglio che sarà protagonista della prossima edizione di Tale e Quale Show, “Eddy non è un playboy e, soprattutto, per la prima volta sono davvero felice. La verità è che il nostro legame è un dono di Dio. È stata la Fede a portare Eddy sulla mia strada. Avevo perso ogni altro interesse verso il genere maschile. Adesso che fa parte della mia vita, il nostro rapporto è troppo importante perché diventi oggetto di becero gossip”.

Eddy Siniscalchi è giovane, non appartiene al suo mondo, eppure è diventato rapidamente importante. Non aveva mai parlato in questi termini dei suoi precedenti compagni. Perché?

Eddy lo avevo già conosciuto anni fa. L’ho ritrovato dopo ben 18 anni. All’epoca c’eravamo perdutamente innamorati con uno solo sguardo, ma poi persi. Ci siamo cercati a lungo, ma il destino sembrava volerci tenere lontani. Oggi credo che volesse farci vivere il nostro amore nel momento più giusto, quello che stiamo vivendo adesso.

Perché la fede?

Perché, dopo quel secondo incontro a un evento al quale abbiamo partecipato entrambi insieme a una serie di amici comuni, ci siamo rivisti sul ciglio di una chiesa a Roma. Era domenica. Entrambi ci stavamo dirigendo verso la stessa direzione per ascoltare la messa. È bastato un momento. Ci siamo guardati e ci siamo subito riconosciuti dagli occhi. “Io ti cercavo”, mi ha detto. “Anch’io”, gli ho risposto. Ci eravamo finalmente ritrovati. Siamo entrati in chiesa, abbiamo pregato insieme e ne siamo usciti mano nella mano. Eravamo già una coppia senza nemmeno dircelo. Da quel momento, andiamo a sentire la messa ogni mattina alle 7.