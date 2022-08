Valeria Marini fa sul serio con Eddy Siniscalchi: “Siamo come Jennifer Lopez e Ben Affleck” Valeria Marini racconta la sua storia d’amore con il broker napoletano: “Proprio come è accaduto a JLo e Ben Affleck, ci siamo incontrati di nuovo e innamorati dopo tanti anni”.

La storia d'amore più misteriosa del momento. Valeria Marini ha perso la testa per Eddy Siniscalchi, e viceversa. Spuntato dal nulla, il broker e consulente finanziario ha raccontato a Fanpage.it le sue origini e le sue intenzioni con Valeria Marini – "Non cerco visibilità", ha detto il broker napoletano – confermate anche dalla diva dei ‘baci stellari' in una lunga intervista a "Gente", in edicola questa settimana: "Stiamo benissimo da tre mesi e pensiamo in grande. Proprio come è accaduto a JLo e Ben Affleck, ci siamo incontrati di nuovo e innamorati dopo tanti anni".

L'intervista

Nel corso dell'intervista a "Gente", firmata da Sabrina Bonalumi, Valeria Marini racconta di Eddy Siniscalchi spiegando di essersi già conosciuti in passato: "Ci siamo conosciuti tanti anni fa, ma ci eravamo persi di vista". Poi, il ritorno di fiamma:

Siamo legati dalla metà di maggio, ma ci siamo conosciuti tanti anni fa. All’epoca avevamo flirtato, ma ci eravamo persi di vista. Mesi fa, a sorpresa, ci siamo ritrovati a un’importante serata di beneficenza. Ma c’è di più: la mattina seguente ci siamo rivisti casualmente davanti a una chiesa, quella della Madonna del Pozzo, a Roma, dove io vado a pregare. Dimmi tu se non è destino questo?. Di lui mi piace tutto: i valori che gli hanno trasmesso in famiglia, la serietà che riserva al lavoro, è imprenditore nel settore immobiliare. È rispettoso, galante, affettuoso, è un signore nell’animo. E tra noi c’è una forte attrazione. Prima che ci incontrassimo di nuovo non credevo più nell’amore, mi ero buttata sul lavoro. Però, vedi, quando meno te lo aspetti la vita ti sorprende: tra noi è scoppiato un amore unico e passionale.

Cosa ha detto Eddy Siniscalchi a Fanpage.it

Una storia che è stata confermata anche da Eddy Siniscalchi a Fanpage.it, nell'intervista firmata da Stefania Rocco: "Abbiamo partecipato allo stesso evento a Roma anche se l’avevo già conosciuta quasi 20 anni fa. Quest’anno ci siamo rivisti e abbiamo cominciato a frequentarci. Stiamo insieme da tre o quattro mesi, ma è un rapporto assiduo".

Sono sempre stato io il primo a corteggiare. Abbiamo cenato insieme e ci siamo ritrovati a parlare di cose importanti. L’ha colpita che la trattassi come Valeria e non come Valeria Marini. A partire da quella sera ci siamo visti altre volte. Il primo bacio? Dopo un po’. Sono un signore, non appartengo al gruppo di quelli che ci provano subito. Volevo conoscerla meglio perché non mi interessava solo un’avventura. Le ho già fatte in passato queste cose. Volevo che fosse una storia seria.

Nel corso dell'intervista, Siniscalchi ha confermato di non essere interessato a brillare di luce riflessa: "Semmai è il contrario: sono le donne a essersi avvicinate a me per interesse, per fare la bella vita. È chiaro che stare con Valeria ti rende esposto ma io non ho scheletri nell’armadio. Mi limito a vivere la nostra storia e sono felice. E se oggi ne parlo è perché l’ha ufficializzata lei".