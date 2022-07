Valeria Marini su Eddy Siniscalchi: “Era sovrappeso, l’ho messo a dieta: ora sì che è stellare” “Spero proprio che questa volta sia la volta buona, che sia quello giusto”, confessa Valeria Marini innamoratissima dell’imprenditore napoletano di 35 anni, in un’intervista a Novella 2000.

A cura di Giulia Turco

Valeria Marini racconta l’amore con la sua nuova fiamma Eddy Siniscalchi. La show girl è pronta a lanciarsi in una nuova avventura televisiva: lasciata la poltrona dei reality per la prossima stagione si prepara a diventare la regina del palco, con tanto di costumi e parrucca: sarà tra i protagonisti del prossimo Tale e Quale Show di Carlo Conti. Nel frattempo, però, anche la sua vita privata sembra fare scintille.

Chi è Eddy Siniscalchi il nuovo fidanzato di Valeria Marini

“Spero proprio che questa volta sia la volta buona, che sia quello giusto”, confessa Valeria Marini innamoratissima in un’intervista a Novella 2000. Imprenditore napoletano di 35 anni, finora Eddy era rimasto piuttosto nell’ombra, ma la showgirl non ha nessun freno a parlarne: “È un ragazzo molto per bene, la sua è una famiglia di avvocati, ma lui ha scelto di fare l’imprenditore, ha diverse società in diversi settori”, spiega. “È un gran lavoratore, si alza alle 6 del mattino per seguire i suoi affari”. Eppure Valeria Marini non rinuncia ad essere severa con lui, visto che sembra lo abbia messo persino a dieta: “Prima era sovrappeso: l’ho messo a dieta, ginnastica, movimento e disciplina. Ha perso dieci chili in poche settimane e ora, anche fisicamente, è stellare”.

Il rapporto tra Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori

La sua vita privata è stata non poco turbolenta, nonostante ora Valeria Marini si dedichi all’amore con leggerezza. In una recente intervista al Corriere ha parlato del suo rapporto con Vittorio Cecchi Gori definendo il loro “un grande amore. Gli ho voluto bene, ho affrontato grosse difficoltà al suo fianco”, racconta. Alla domanda se abbia davvero venduto un appartamento per aiutarlo, la showgirl risponde: “Era già un po’ in difficoltà quando l’ho incontrato. E sì, è vero. Ma anche adesso, se ha bisogno, io per lui ci sono. Se quei soldi me li ha restituiti? Parliamo d’altro”.