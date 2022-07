Valeria Marini: “Ho pensato di farmi suora” La showgirl, a poche settimane dall’inizio di una nuova avventura in Tv con Tale e Quale Show, ha raccontato in un’intervista del suo rapporto con la fede e l’idea di prendere i voti che l’ha sfiorata tempo fa, prima che desistesse: “la castità è contro natura“.

A cura di Andrea Parrella

A settembre inizierà la sua avventura a Tale e Quale Show (qui il cast ufficiale), ma Valeria Marini ha raccontato che di questi tempi, un anno fa, le sue prospettive sembravano totalmente diverse dalla traiettoria verso cui è diretta oggi. In un'intervista al Corriere della Sera la showgirl ha infatti raccontato di aver attraversato un momento di crisi mistica in cui ha pensato di volersi fare suora: "Ci ho pensato un anno fa, dopo tante difficoltà. Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento. Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante“.

Quindi Marini ha spiegato di avere un rapporto molto assiduo con la pratica religiosa: “Prego tutte le sere: Ave Maria, Padre Nostro e Gloria al Padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento: essere forte, non farmi prendere dallo sconforto, la salute di mia madre… Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social: questo Papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo (…) La fede è un dono che ho da quando ero bambina e mia madre ci mandava in montagna ai Kinderheim: io stavo sempre in chiesa“.

Pensiero al quale ha rinunciato perché in contraddizione netta con un principio materiale che lei ritiene ineludibile ed è indirettamente legato al suo compagno, Eddy Siniscalchi: “La religione ci pone dei limiti e poi sta a noi rispettarli. Per me la regola più importante è: rispetta il prossimo come te stesso. Comunque, sinceramente, la castità è contro natura“.

In ogni caso, fra poche settimane Valeria Marini darà il via a una nuova esperienza televisiva, dopo aver vissuto per la seconda volta quella del Grande Fratello Vip negli scorsi mesi. E dopo Tale e Quale Show, perché no, spera anche in Sanremo: "Mi piacerebbe da morire".