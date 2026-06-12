Caterina Balivo punge Valeria Marini sull’adozione: “Ne parli nelle interviste, ma la richiesta l’hai fatta?”

Botta e rispsota tra Caterina Balivo e Valeria Marini a La Volta Buona: la conduttrice ha incalzato la sua ospite sul tema dell’adozione, chiedendole se avesse mai avviato le pratiche burocratiche oltre ad aver rilasciato interviste sui giornali. La replica della showgirl: “Non fare la Signorina Rottenmeier”.

Botta e risposta tra Caterina Balivo e Valeria Marini a La Volta Buona. Ospite nel programma pomeridiano di Rai1, la showgirl è tornata a parlare del suo privato, ribadendo un desiderio già espresso in un'intervista recente: quello di diventare madre attraverso l'adozione. Un racconto che ha visto l'intervento della conduttrice, quando ha deciso di incalzarla sul tema: "Hai iniziato a fare le pratiche? Qui fanno le interviste, ma carta canta".

Il botta e risposta con Balivo: "Non fare le domandine da Signorina Rottenmeier"

A dare inizio alla discussione è stata la richiesta di chiarimenti da parte di Caterina Balivo. Di fronte all'ennesima dichiarazione d'amore di Marini verso il sogno della maternità, la padrona di casa ha interrotto il flusso emotivo ponendo una domanda precisa: "Ma hai iniziato a fare le pratiche? Perché qui fanno le interviste, i direttori dei giornali dedicano gli spazi, poi vanno in tv, ma carta canta. L’adozione non arriva per caso, devi fare delle richieste". La reazione dell'ex volto del Bagaglino non si è fatta attendere.

Leggermente irrigidita dal tono della conduttrice, ha risposto per le rime: "Non iniziare a fare le domandine da Signorina Rottenmeier. Io ho detto i miei desideri. Ora devo fare delle scelte di vita perché l’adozione si realizzi". A smorzare i toni ci ha pensato Guillermo Mariotto, intervenuto con una battuta delle sue: "Ascolta me, fatti suora. Immagina che bello, suor Valeria, la suora italiana, stellare", chiudendo il blocco prima che il clima si scaldasse ulteriormente.

Valeria Marini e il desiderio di maternità

Al netto dello screzio da diretta tv, quello di Valeria Marini con la maternità resta un rapporto segnato da ferite mai del tutto rimarginate. Già nel 2020, ospite di Pierluigi Diaco, la soubrette aveva confessato di non aver mai abbandonato l'idea di un figlio, accennando a gravidanze giovanili che purtroppo non era riuscita a portare avanti.

Il capitolo più doloroso era emerso però nel 2022 durante un'intervista a Belve. In quell'occasione, aveva raccontato l'interruzione di gravidanza subita a soli quindici anni, una scelta presa all'epoca da sua madre, Gianna Orrù, per sottrarla a una relazione tossica e violenta: "Io non sapevo che mi avrebbero praticato un’interruzione di gravidanza. Mia madre l’ha fatto per il mio bene. È stata uno shock, una ferita che mi è rimasta dentro, ma mi ha liberata da una relazione che mi stava intrappolando". Un passato complesso che oggi si scontra con il desiderio di guardare avanti, anche se la burocrazia, come ricordato in studio, richiede passaggi molto più concreti delle semplici dichiarazioni tv.