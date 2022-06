Un anno dalla morte di Michele Merlo, Maria De Filippi: “Il suo ricordo sempre con me” Maria De Filippi ricorda Michele Merlo a un anno dalla morte. La conduttrice è intervenuta a un evento organizzato a 12 mesi dalla scomparsa del cantante.

A cura di Stefania Rocco

Anche Maria De Filippi, attraverso un videomessaggio, ha voluto partecipare all’evento organizzato a un anno dalla morte di Michele Merlo, cantante diventato popolare grazie alla partecipazione ad Amici. La conduttrice del talent show che lo aveva lanciato con il nome d’arte Mike Bird aveva già voluto ricordare Michele in una puntata dello scorso serale di Amici. Non si è sottratta nemmeno in questo caso, raccontando gli aspetti più belli del suo rapporto con Michele.

Maria De Filippi ricorda Michele Merlo

“Questo è il primo anniversario della morte di Michele”, ha detto Maria De Filippi nel videomessaggio registrato per ricordare Michele, morto giovanissimo a causa di una leucemia fulminante, “Volevo parlare a Katia e a Domenico per dire loro quanto sono vicina. Che il ricordo di Michele resterà sempre con me. I suoi silenzi, i suoi mezzi sorrisi, le sue smorfie… I suoi sguardi. Mi ricordo che quando registravamo la puntata di sabato, lui stava lì, mi guardava e capiva perfettamente cosa avrei fatto, cosa avrei chiesto e dove sarei andata a parare. E quando succedeva, mi guardava prima e ci sorridevamo dopo. Perché lui mi guardava come dire: ‘Hai visto che ci ho azzeccato? Lo sapevo’. E sapevo che lo sapeva”.

Il serale di Amici con Mike Bird

Maria ha quindi ricordato l’edizione di Amici alla quale Michele aveva partecipato, un anno segnato dalle incomprensioni tra Morgan e la produzione del talent che avevano finito per investire gli allievi: “Il serale è stato particolare quell’anno. Siamo stati tanto a parlare, io e lui, per una serie di vicissitudini accadute. E hi potuto conoscerlo ancora di più e più profondamente. So quanto era felice di cantare. So quanto la musica per lui è importante. E penso lo sia ancora. Io vi sono vicino. Gli ho voluto bene e gli voglio tutt’ora bene. E sappiate che non sarà mai un ricordo per me ma sempre una presenza. Un abbraccio a tutti voi”.