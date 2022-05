Verissimo ricorda Michele Merlo a un anno dalla morte, Silvia Toffanin crolla in lacrime A Verissimo oggi il ricordo di Michele Merlo: Silvia Toffanin ha ospitato in studio il padre dell’ex allievo di Amici, Domenico Merlo, e gli amici Federica Carta e Federico Baroni. Dopo la clip commemorativa, la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Verissimo oggi Silvia Toffanin ha ospitato in studio Domenico Merlo, il padre di Michele Merlo, l'ex allievo di Amici morto il 6 giugno 2021. In studio oggi anche Federica Carta e Federico Baroni, cari amici del giovane cantante deceduto all'età di 28 anni a seguito di un'emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Papà Domenico è certo che il figlio si sarebbe potuto salvare se solo i medici fossero stati più attenti e tempestivi nel soccorrerlo quando fu ricoverato per un malessere. Queste le sue parole a Verissimo:

Quello che è successo a Michele è frutto di una sanità che non funziona più: il sistema ha subito dei tagli importanti e questo porta continuamente a situazioni drammatiche. I medici legali sostengono che bastava un esame del sangue per salvarlo. Aveva una probabilità dal 77% all’89% di guarire, in circa sei mesi, dalla malattia.

Nel ricordare Mike Bird, diventato noto al pubblico televisivo grazie alla partecipazione al talent show di Maria De Filippi, Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime.

Il crollo di Silvia Toffanin

Durante l'intervista, Verissimo ha dedicato diversi video ricordo a Michele Merlo a circa un anno dalla sua morte ed è stato per tutti i presenti in studio difficile non trattenere le lacrime. La Toffanin ha poi letto con la voce rotta dal pianto una lettera che l'ex allievo di Amici aveva scritto per suo padre Domenico in occasione del compleanno. "Non sono mai stato un grande parlone, le parole le uso per poche necessità. Ci siamo sempre capiti, rimproverati. Da te ho preso il bene e il male e sono contento così. Grazie per essere una freccia quando i giganti si fanno più giganti. Grazie per aver compreso le mie sofferenze, condividendole con me. Proteggi sempre il tuo ragazzo, buon compleanno papà". Quando è comparsa l'immagine del cantante con la scritta "In memoria di Michele Merlo", la conduttrice ha di nuovo ceduto, ed è crollata nel pianto.

Le parole di Federica Carta e Federico Baroni

Anche Federica Carta e Federico Baroni hanno ricordato il loro amico e collega Michele. "Con Michele ne abbiamo passate tante, abbiamo vissuto anche insieme. Aveva un mondo dentro che sfogava nelle canzoni, nelle poesie, anche nei silenzi, parlava tantissimo con i silenzi", ha detto il giovane cantante. L'ex allieva di Amici che ha condiviso con Mike Bird l'avventura nel talent show, ha poi aggiunto: