“Tra le gambe di Kate Middleton”, la battuta sessista nella serie con l’amica di Meghan Markle Nuova miccia nell’eterno scontro che vede contrapposte Kate Middleton e Meghan Markle. A riaccendere la luce dei riflettori sul rapporto tra la principessa del Galles e la duchessa di Sussex è un episodio della serie tv Citadel in cui recita Priyanka Chopra, intima amica della moglie di Harry.

A cura di Stefania Rocco

Una battuta nella serie tv Citadel, uscita su Prime Video, riaccende l’eterno scontro tra Meghan Markle e Kate Middleton. Come se non bastassero i rapporti già roventi tra la duchessa di Sussex e la principessa del Galles, a complicare la situazione è arrivata una battuta volgare e sessista indirizzata proprio alla moglie di William durante una delle scene della serie nella quale recita Priyanka Chopra, intima amica di Meghan.

La battuta sessista che offende Kate Middleton

La serie tv prodotta dai fratelli Russo, disponibile su Prime, vede tra i protagonisti Richard Madden, Priyanka Chopra (da anni tra le più care amiche di Meghan) e Stanley Tucci. Nel terzo episodio, l’agente Mason Kane – interpretato da Richard Madden- si rivolge a un boss criminale chiedendogli un modo per entrare nell’ufficio del capo delle forze armate. “Il capo delle forze armate?”, risponde il boss, “A questo punto avresti potuto chiedermi pure come entrare tra le gambe della duchessa di Cambridge”. Una frase che è stata immediatamente sottolineata dai tabloid inglesi proprio a causa della vicinanza tra Meghan e Priyanka, protagonista della serie tv in questione benché senza ruolo alcuno nella stesura dei testi. Page Six ha cercato di mettersi in contatto con Amazon Prime e con l’agenzia dell’attrice che non hanno voluto rilasciare alcun commento.

Il legame tra Priyanka Chopra e Meghan Markle

Il forte legame tra Priyanka Chopra e Meghan Markle dura da anni. Era stata proprio l’attrice ed ex Miss Mondo a difendere l’amica in occasione dei primi attacchi ricevuti anni fa, a partire dai primi mesi successivi al matrimonio con Harry. “Le critiche ricevute da Meghan Markle? Hanno dei collegamenti anche col razzismo, ovviamente”, dichiarò in un’intervista al Sunday Times, “È stata oggetto di abusi e molestie da parte della stampa. Si leggono nelle sfumature razziste e nel tono dei pezzi e dei commenti sui social media da parte di troll. Ho osservato il trattamento che buona parte dei media hanno riservato a Meghan e l’ho trovato molto triste. Ma se c’è qualcuno in grado di gestire una simile pressione è proprio lei, che nonostante le critiche è rimasta se stessa”.