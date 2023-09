Terremoto a Napoli, Marco Liorni: “Stavamo registrando Reazione a Catena, tutti sono rimasti calmi” Forte scossa di terremoto a Napoli, nella zona dei Campi Flegreio. Marco Liorni, conduttore di Reazione a Catena, stava registrando una puntata del programma quando è successo: “Eravamo in registrazione, tutti hanno mantenuto la calma”.

A cura di Elisabetta Murina

A Napoli, nell'area dei Campi Flegrei, è stata avvertita una forte scossa di terremoto di magnitudo 2.5. Tantissime le persone che sui social, in particolare su Twitter, hanno commentato l'accaduto. Tra questi anche Marco Liorni, conduttore di Reazione a Catena, che in quel momento era impegnato proprio nella registrazione di una puntata del quiz. Con un messaggio su Twitter, ha fatto sapere che i presenti in studio hanno avvertito la scossa, ma non si sono fatti prendere dal panico: "Terremoto a Napoli. Eravamo in registrazione di Reazione a Catena. Tutti hanno mantenuto la calma".