Forte scossa di terremoto a Napoli, epicentro Campi Flegrei: spettatori fuggono dai cinema

A cura di Pierluigi Frattasi

Forte scossa di terremoto a Napoli alle ore 19,45. Localizzata al momento dall'Osservatorio Vesuviano ai Campi Flegrei, nei pressi di Agnano-Astroni, ad una profondità di 1,7 chilometri. Panico al cinema The Space, dove gli spettatori sono fuggiti dalle sale.

Canale 21 sta trasmettendo in diretta aggiornamenti sulla scossa. La scossa è stata avvertita anche nei Paesi Vesuviani, come Portici e San Giorgio a Cremano, oltre che nelle città della zona flegrea, come Pozzuoli, Quarto, e nell'area a nord di Napoli, come Villaricca, Mugnano e Marano. La scossa è stata rilevata anche dal sismografo di Campobasso, in Molise. Già in campo anche i vigili del fuoco.

La scossa è stata molto forte ed è durata diversi secondi, avvertita distintamente anche nei quartieri del centro storico di Napoli, come Montecalvario e Avvocata.

