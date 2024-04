video suggerito

Scossa di terremoto nei Campi Flegrei: magnitudo 2.0, epicentro alla Solfatara di Pozzuoli Scossa di magnitudo 2.0 ai Campi Flegrei, avvertita anche nella zona occidentale di Napoli. Non si registrano danni a persone o cose. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una scossa di terremoto di 2.0 di magnitudo si è registrata alle 17.04 ai Campi Flegrei, nei pressi della Solfatara di Pozzuoli. Una scossa che si è avvertita anche nella zona occidentale di Napoli, solo l'ultima di una lunga serie di piccole scosse registrate nella giornata di oggi ma tutte di bassa intensità. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Sciame sismico in corso, dunque: prima della scossa delle 17.04, che i rilevatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia classificano come 2.0 di magnitudo, la più forte aveva raggiunto 1.6 e si era registrata alle 16.27, circa mezz'ora prima.