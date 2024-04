video suggerito

Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 2.3 alle 19.43 Scossa di 2.3 di magnitudo nei Campi Flegrei: epicentro ad Agnano, avvertita anche a Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una nuova scossa di terremoto si è registrati ai Campi Flegrei nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 7 aprile: alle 19.43, i rilevatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa che, dai primissimi rilievi, avrebbe avuto magnitudo 2.3 e come epicentro la zona di Agnano, a ridosso della zona occidentale di Napoli.

Già in mattinata vi era stata, nella medesima zona, una scossa di 2.2 di magnitudo ben avvertita dalla popolazione: ma in generale, le scosse registrate nelle ultime ore si sono fatte numerose, anche se non tutte di forte intensità. La sensazione è che uno sciame sismico sia in corso in tutta la zona dei Campi Flegrei, come avviene in pratica da sempre.