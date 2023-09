Scossa di terremoto a Napoli ripresa in diretta durante il TGR Rai Campania: lo studio balla La scossa di terremoto a Napoli ripresa in diretta nei telegiornali regionali, al Tgr Campania e su Canale 21.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da TgR Campania, edizione delle 19,30 del 7 settembre 2023

La forte scossa di terremoto di magnitudo 3.8 delle 19,45 a Napoli è stata ripresa in diretta durante il TGR Campania dell'edizione serale. In studio c'è il direttore d'orchestra Gaetano Russo, della Nuova Orchestra Scarlatti, maestro di Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ucciso il 31 agosto scorso, quando lo studio inizia a ballare e si vede la telecamera vibrare fortemente. Stessa scena anche al Tg di Canale 21 che in quel momento era in diretta.

La scossa di terremoto dei Campi Flegrei ripresa in diretta Tv

I giornalisti Alessandro Di Liegro del Tgr Campania e Marco Martone di Canale 21 hanno gestito la situazione in maniera molto professionale. "C'è un terremoto in corso in questo momento in studio", annuncia ad un certo punto il giornalista Rai Alessandro Di Liegro che è in studio, che si scusa anche con i telespettatori in caso di una eventuale interruzione delle trasmissioni, poi non verificatasi. Passa qualche secondo e il giornalista con grande professionalità riprende: "Siamo ancora in diretta, calmi e tranquilli". Il video pubblicato dal giornalista Rai Antonello Perillo, in un tweet su X.

In strada Protezione Civile e Vigili del Fuoco

Entrambe le redazioni, sia quella della Rai che è a Fuorigrotta in viale Marconi, che quella di Canale 21 che è ad Agnano Astroni, sono molto vicine alla zona dell'epicentro del terremoto. A seguito dello sciame sismico iniziato questo pomeriggio sono state allertate sia le squadre dei vigili del fuoco, che si sono portate in zona Pisciarelli, tra Agnano e Pozzuoli, che quelle della Protezione Civile. Al momento, non si registrerebbero danni.