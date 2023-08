Quando finisce Reazione a catena 2023: la data dell’ultima puntata Reazione a Catena è il programma del pomeriggio di Rai1 che grazie alla conduzione di Marco Liorni e al suo mix di umorismo, giochi ed enigmi da risolvere, è sempre più un successo. Il programma è cominciato il 5 giugno 2023: ecco quando finisce.

Reazione a Catena è il programma del pomeriggio di Rai1 che anche quest'anno è diventato un appuntamento fisso per i telespettatori, grazie alla conduzione di Marco Liorni e al suo mix di umorismo, giochi ed enigmi da risolvere. Il programma è cominciato il 5 giugno 2023 e andrà in onda fino al 17 dicembre 2023, sempre dal lunedì alla domenica dalle ore 18.45 alle 20. I campioni stagionali sono i Dai e Dai, che hanno anche raccontato come spenderanno i soldi del montepremi finale.

Grazie al sostegno costante dei telespettatori e ai dati di ascolto sempre crescenti, per la prima volta nella sua storia, Reazione a Catena non si fermerà, ma proseguirà fino al mese di dicembre 2023. L'ultima puntata infatti è prevista per il 17 dicembre 2023. In diciassette edizioni della versione classica di Reazione a Catena non era mai successo. Il successo di questa edizione è dato anche dal suo gestore: Marco Liorni. Il 57enne conduce Reazione a Catena dal 2019. Prima di lui, hanno condotto questo quiz (nell'ordine) Pupo, Pino Insegno, Amadeus e Gabriele Corsi.

Il conduttore aveva raccontato così il segreto del successo, all'inizio della stagione, al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: "Il successo di Reazione a catena è Reazione a catena. Io cerco solo di non rovinarlo (ride), limitandomi a esaltare i motivi per cui la gente lo guarda. La creatività, innanzitutto. Anche se non ce ne accorgiamo, ogni parola evoca qualcosa a ciascuno di noi e associarle tra loro è un lavoro che ci fa sentire liberi e ci fa stare bene. […] Reazione a catena è una macchina gioiosa che funziona alla perfezione e che, come automobile ibrida, ha un motore ecologico che si autoalimenta". In questa stagione è stato anche aggiunto un gioco nuovo rispetto agli altri: il "Quattro per una", quattro modi diversi per arrivare alla stessa parola.