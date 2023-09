Sylvester Stallone incontra Papa Francesco in Vaticano, udienza privata per l’attore e la famiglia L’attore ha incontrato il Papa in Vaticano. L’occasione è quella del viaggio in Italia di Stallone e la sua famiglia per ricevere la cittadinanza onoraria di Gioia del Colle.

A cura di Andrea Parrella

Sylvester Stallone si trova in visita. in Italia in questi giorni e l'attore in queste ore ha avuto anche il privilegio di incontrare Papa Francesco, che lo ha ricevuto in udienza in Vaticano. A dare notizie dell'incontro tra l'attore e regista e il santo padre è il Bollettino della Sala stampa della Santa Sede. Con Stallone era presente tutta la sua famiglia, compreso il fratello Frank, noto musicista che con lui ha ricevuto negli ultimi giorni lacittadinanza onoraria a Gioia del Colle, in provincia di Bari, paese originario della sua famiglia. Nessun dettaglio sulle parole scambiate dall'attore con il Papa, ma probabilmente nelle prossime ore sarà lo stesso Stallone a raccontare questo momento speciale ai follower sui social.

Stallone in Italia per la cittadinanza onoraria

Lo hanno accolto calorosamente, al grido di “Rocky, Rocky!”, i cittadini di Gioia del Colle, che mai avrebbero pensato di vedersi arrivare per le strade della cittadina un divo come Sylvester Stallone, icona del cinema internazionale. A fare gli onori di casa nel giorno dell'assegnazione di cittadinanza onoraria è stato il presidente della Regione Michele Emiliano, che ha accolto Stallone e la sua famiglia con queste parole: “La presenza di Sylvester Stallone a Gioia del Colle, il suo paese di origine, emoziona tutti i gioiesi e tutti i pugliesi, la ricerca del tempo perduto è sempre una delle cose più commuoventi e interessanti della vita di ciascuno di noi. Siamo onorati della presenza di una persona così importante, capace di fare del cinema un momento di rivoluzione, di passione per noi tutti. I suoi film non si vedono solo una volta, si vedono continuamente e si rivedono anche quando li si conosce a memoria ed è il segno di un successo e di una umiltà, di una determinazione una capacità di lavorare che è tipicamente pugliese".

Le parole di Stallone da cittadino onorario di Gioia del Colle

“È un onore far parte di una popolazione così forte”, ha fatto sapere Stallone davanti ad una folla gremita di pugliesi e non solo. L’attore ha quindi mostrato la chiave del salone in cui suo nonno Silvestro, ad inizio ‘900 lavorava come barbiere dicendosi orgoglioso delle sue origini. Al suo fianco, anche Scarlet, Sistine e Sophia, le sue figlie insieme alla madre Jennifer Flavin durante l’evento, che hanno avuto modo di godersi le bellezze e il buon cibo pugliesi.