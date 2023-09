Sylvester Stallone cittadino onorario pugliese: “È un onore far parte di un popolo così forte” Lo hanno accolto calorosamente, al grido di “Rocky, Rocky!”, i cittadini di Gioia del Colle, che hanno visto sfilare per le strade il divo del grande cinema. Il nonno era il barbiere del paese e sue origini contano oltre quattro secoli di antenati pugliesi, che negli ultimi anni ’30 sono emigrati negli States.

Gioia del Colle accoglie Sylvester Stallone e suo fratello

Lo hanno accolto calorosamente, al grido di “Rocky, Rocky!”, i cittadini di Gioia del Colle, che mai avrebbero pensato di vedersi arrivare per le strade della cittadina un divo del grande cinema. Non poteva andare diversamente, considerato il successo che ha reso Stallone uno dei divi più iconici del cinema americano, come ha ricordato anche il presidente della Regione Michele Emiliano: “La presenza di Sylvester Stallone a Gioia del Colle, il suo paese di origine, emoziona tutti i gioiesi e tutti i pugliesi, la ricerca del tempo perduto è sempre una delle cose più commuoventi e interessanti della vita di ciascuno di noi”, ha spiegato. “Siamo onorati della presenza di una persona così importante, capace di fare del cinema un momento di rivoluzione, di passione per noi tutti. I suoi film non si vedono solo una volta, si vedono continuamente e si rivedono anche quando li si conosce a memoria ed è il segno di un successo e di una umiltà, di una determinazione una capacità di lavorare che è tipicamente pugliese".

L’albero genealogico di Sylvester Stallone

“È un onore far parte di una popolazione così forte”, ha fatto sapere Stallone davanti ad una folla gremita di pugliesi e non solo. Poi l’attore ha mostrato la chiave del salone in cui suo nonno Silvestro, ad inizio ‘900 lavorava come barbiere dicendosi orgoglioso delle sue origini. Al suo fianco, anche Scarlet, Sistine e Sophia, le sue figlie insieme alla madre Jennifer Flavin durante l’evento, che hanno avuto modo di godersi le bellezze e il buon cibo pugliesi. Il suo albero genealogico parte dal 1600 a Palo del Colle e vede ben quattro secoli di antenati pugliesi, come ha spiegato il genealogista Alessandro Lavora al Tg Rai regionale. Il nonno di Stallone, Silvestro, era barbiere e il padre Francesco è nato a Gioia, ma è negli anni ’30 che la famiglia emigrerà negli Stati Uniti.