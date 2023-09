La presidente Rai Marinella Soldi nominata nel consigli Si tratta della prima volta in cui una cittadina italiana entra a far parte dell’organo che guida la British Broadcasting Corporation, il servizio pubblico televisivo di maggiore rilievo al mondo.

A cura di Andrea Parrella

La presidente Rai Marinella Soldi entra nel CdA della BBC. La notizia della sua nomina come Consigliere non-esecutivo indipendente del Consiglio di Amministrazione della BBC arriva in queste ore e rappresenta un incarico di grande rilievo. Si tratta infatti della prima volta in cui una cittadina italiana entra a far parte dell’organo che guida la British Broadcasting Corporation a garanzia della missione di quel servizio pubblico da sempre adottato come termine di paragone a livello internazionale. L’incarico di Soldi sarà effettivo dall’11 settembre 2023 ed avrà una durata di 3 anni.

La carica di Presidente della Rai di Marinella Soldi resta in totale compatibilità con quella in BBC, questo significa che Soldi potrà continuare a svolgere le sue funzioni anche nel medesimo organo del servizio pubblico italiano. Soldi entra a far parte di un consiglio di amministrazione composto da 14 membri, 4 esecutivi e 10 non esecutivi. Dei 10 consiglieri non esecutivi una metà è di nomina reale, l’altra metà è designata su proposta del Comitato Nomine, attraverso un iter di selezione strutturato e trasparente. I membri non-esecutivi come Soldi hanno, in particolare, il compito di fornire un punto di vista esterno, di tutelare l’interesse pubblico, di verificare gli standard di governance. Queste le parole di Soldi dopo la nomina:

Sono onorata di essere stata designata dal CdA della BBC come Consigliere non-esecutivo indipendente. La BBC è da sempre un punto di riferimento nel panorama mondiale dei media, e in particolare dei media di servizio pubblico, nel cui ruolo credo fortemente in quest’epoca di frastuono mediatico e tecnologico. Sono convinta che, al di là delle mie caratteristiche personali e della mia esperienza, questa nomina sia anche un riconoscimento per la RAI e per l’Italia.

Fa eco a Soldi Elan Closs Stephens, Presidente della BBC, che ha dichiarato: “Sono molto felice di dare il benvenuto a Marinella Soldi nel nostro Consiglio di Amministrazione. Marinella ha una miscela di esperienza unica: da un lato commerciale e dirigenziale nei media e nella tecnologia, dall’altro la sua passione per i valori del servizio pubblico è evidente nel suo lavoro in RAI e con l’EBU-European Broadcasting Union. Non vedo l’ora che contribuisca alla BBC con le sue capacità, la sua esperienza e con un nuovo punto di vista”.