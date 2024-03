Sossio Aruta smentisce il tradimento di Ursula Bennardo: “È una persona seria, sono notizie fake” Sossio Aruta ha smentito categoricamente che Ursula Bennardo possa averlo tradito, anzi ha sottolineato che “la mia ex è una persona seria” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sossio Aruta è tornato a parlare di Ursula Bennardo e del suo presunto tradimento. L'ex calciatore ha voluto fare un chiarimento via social, attraverso un reel Instagram: "Avevo postato una foto con mia figlia e le solite notizie fake sono spuntate". L'ex tronista aveva scritto "io e te non ci tradiremo mai" come didascalia in una foto con la figlia, ma intendeva, come ha spiegato, un "patto di famiglia" e non un tradimento fisico: "Sono tutte notizie fake".

Le parole di Sossio Aruta su Ursula Bennardo

Sossio Aruta ha smentito categoricamente che Ursula Bennardo possa averlo tradito, anzi ha sottolineato che "la mia ex è una persona seria". Infastidito dalle notizie che sono circolate dopo un suo post che lo raffigurava insieme a sua figlia con la didascalia "io e te non ci tradiremo mai", ha voluto chiarire la sua posizione:

Voglio smentire categoricamente questo tradimento da parte di Ursula che ha causato la rottura della nostra relazione. Sono notizie fake. Non c'è stato nessun tradimento. Tutto nasce da una foto che ho postato insieme a mia figlia, dove ho parlato di "io e te non ci tradiremo mai", ma non intendevo il tradimento fisico. Queste sono voci fake. La mia ex è una persona seria, siamo stati fedeli l'uno per l'altro per sei anni. Tutte stronzate, notizie fake e smentisco categoricamente.

Alcuni magazine di gossip avevano inteso che con quel "io e te non ci tradiremo mai", ci fosse una frecciata all'indirizzo della sua ex ed è per questo motivo che si è parlato di tradimento. Lo aveva già chiarito che tra loro non c'era stata nessuna infedeltà.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo insieme da sei anni

Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno avuto una relazione che è nata e proseguita sotto i riflettori. Prima a Uomini e Donne, poi a Temptation Island e ancora al Grande Fratello Vip. Da questa relazione è nata Bianca, quarto figlio dell'ex calciatore che aveva già Daniel, Ciro e Diego nati da un matrimonio precedente.