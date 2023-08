“Sono Dacre Montgomery di Stringer Things”, donna lascia il marito ma è una truffa Mckala, una mamma single originaria del Kentucky, ha creduto per un anno di essersi fidanzata con Dacre Montgomery, attore di Stringer Things. Inconsapevole vittima di catfishing, ha lasciato il marito e consegnato al suo truffatore 10 mila dollari prima di rendersi conto dell’imbroglio.

A cura di Stefania Rocco

Vittima di uno scammer che si era finto l’attore Dacre Montgomery, una mamma single originaria del Kentucky ha rivoluzionato la sua vita – e perso una ingente quantità di denaro – prima di scoprire di essere vittima di una truffa. È stata proprio la vittima di questa storia di catfish a raccontare la vicenda all’omonimo programma trasmesso su YouTube. Mckala, questo il nome della vittima, ha chattato per oltre un anno con una persona che l’aveva convinta di essere il celebre attore della serie Netflix sotto mentite spoglie. Si era innamorata al punto da dirsi disposta a fare qualunque cosa pur di compiacere quello che credeva essere una star. Dall’altro lato della tastiera, ovviamente, non c’era l’attore che presta il volto al personaggio di Billy Hargrove, ma un malintenzionato che ha utilizzato a suo vantaggio l’ingenuità della sua vittima.

La relazione con il finto Dacre Montgomery

Rubando l’identità del celebre attore, lo scammer aveva adescato Mckala fino a convincerla di essersi innamorato. Sopraffatta dalla voglia di credere di avere attirato l’attenzione di una star internazionale, la vittima ha deciso di rivoluzionare la sua vita, fino a chiedere il divorzio all’ignaro marito pur non avendo mai visto di persona l’uomo dal quale credeva di essere corteggiata, né averci parlato al telefono. È stato solo dopo avergli inviato buoni regalo per un valore di 10 mila dollari che Mckala ha cominciato a rendersi conto delle incongruenze e si è rivolta al celebre format YouTube per ricevere supporto.

Come il finto Dacre Montgomery ha truffato Mckala

Dacre Montgomery con la fidanzata Liv Pollock

Dacre Montgomery, nella vita reale, ha una relazione con la modella Liv Pollock. Mckala ha raccontato alla trasmissione Catfish quanto le avrebbe detto il finto Montgomery per adescarla: “Si sfogava con me rispetto alla sua partner, diceva che lo controllava eccessivamente, che non riusciva a fare quello che voleva perché lei voleva sempre supervisionare tutto. Mi ero immedesimata nella sua storia perché il mio ex marito era così”. Solo dopo alcuni mesi, il finto Dacre le avrebbe raccontato di essersi innamorato di lei: “Ma mi diceva che non potevo raccontarlo in giro perché, ufficialmente, era ancora legato alla sua compagna famosa. Sosteneva dovessero salvare le apparenze”.

Lo scammer si è spinto oltre, imponendo a Mckala un ultimatum: avrebbe dovuto lasciare il marito per restare con lui. A quel punto, la donna non ha avuto dubbi e ha deciso di chiedere il divorzio al marito. Immediatamente dopo sono partite le richieste di denaro. Lo scanner era solito chiederle buoni regalo in tagli da 100 o 200 dollari. Sosteneva di non poter attingere alle sue finanze per evitare che la compagna ipercontrollante lo scoprisse. Anche in quel caso, Mckala sostiene di avergli creduto. È stata la trasmissione Castfish a svelare a Mckala che l’attore con il quale credeva di essersi fidanzata era in realtà all’oscuro dell’intera vicenda. Un’altra vittima, questa volta di furto di identità.