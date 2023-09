Maya Hawke recita per il padre Ethan in Wildcat: “Scene di sesso davanti a lui? Nessun imbarazzo” Maya Hawke, attrice di Stranger Things e figlia di Uma Thurman, condividerà il set di Wildcat con il padre Ethan Hawke, scrittore e regista del film. Tra loro nessun imbarazzo, nemmeno davanti alle scene di sesso della 25enne: “Completamente a nostro agio”.

A cura di Elisabetta Murina

Per Ethan Hawke e Maya Hawke unire lavoro e famiglia non è un problema. Padre e figlia lavoreranno insieme sul set di Wildcat, film scritto e diretto dall'attore in cui la 25enne, già celebre per il suo ruolo in Stranger Things, sarà protagonista. Come hanno raccontato in un'intervista a Variety, nessuna preoccupazione o imbarazzo tra loro, nemmeno nelle scene di sesso.

Il rapporto tra Ethan Hawke e la figlia Maya sul set

Il film, che sarà presentato l'11 settembre al Toronto Film Festival, racconta la storia della scrittrice Flannery O'Connor e della scrittura del suo primo romanzo. Il personaggio sarà interpretato proprio da Maya Hawke, che si troverà a girare anche scene di sesso con i co-protagonisti Rafael Casal e Cooper Hoffman. Ma, per lei, nessun imbarazzo: "Ci siamo assicurati che sul set ci fosse un coordinatore d'intimità per loro, in modo che potessero sentirsi assolutamente al sicuro e a loro agio e non…". "…E non spiati da qualche papà inquietante", ha continuato poco dopo Ethan. Entrambi erano a loro agio, per quanto l'idea della situazione potrebbe far storcere il naso a molti: "Eravamo completamente a nostro agio, non poteva fregarcene di meno. Dovevamo più che altro pensare a Rafael e Cooper, penso sia stato strano per loro".

L'idea del film è stata di Maya Hawke

Stando a quanto ha raccontato lo stesso Ethan, è stata di Maya l'idea di produrre un film sulla storia di Flannery O'Connor, una delle sue scrittrici preferite fin dall'adolescenza. Per la giovane attrice, la cui madre è Uma Thruman, si tratta di una grande opportunità per farsi conoscere a pprezzare ancora di più dal grande pubblico. Dopo il ruolo nella serie di successo Stranger Things e il lavoro sul set di Wildcat insieme al padre, Maya sarà reciterà anche in altre importanti produzioni, come Asteroid city di Wes Anderson, Maestro di Bradley Cooper e The Kill Room al fianco della madre.