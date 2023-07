Si sposa, poi porta il bouquet sulla tomba della nonna: è la nuora di Enzo Salvi Si chiama Federica Stazzi la giovane che, dopo il sì, ha indossato un paio di sneaker e, ancora con il suo abito da sposa, ha portato il suo bouquet al cimitero sulla tomba della nonna. La modella e tiktoker è la nuora del comico Enzo Salvi.

A cura di Stefania Rocco

Si è sposata e, dopo il sì pronunciato in chiesa, ha infilato un paio di sneakers era ancora vestita con il suo abito da sposa, è andata al cimitero per lasciare sulla tomba della nonna il suo bouquet. La protagonista del filmato diventato virale su TikTok è Federica Stazzi, modella e tiktoker. E nuora di Enzo Salvi, popolare attore comico.

Federica Stazzi è la moglie di Manuel Salvi

Federica è la moglie di Manuel Salvi, figlio dell’attore romano Enzo. “Non potevo non venire. Volevo che mi vedevi vestita da sposa come hai sempre detto e ti ho portato il mio bouquet da sposa. Nonna, ti amo tantissimo. Ti immaginavo in prima fila”, ha scritto Federica nella didascalia del filmato postato sul suo profilo TikTok, un video che ha ottenuto oltre 2 milioni di visualizzazioni e che è stato realizzato sulle note della canzone "Ovunque sarai" di Irama, ex vincitore di Amici e del Festival di Sanremo. Decine sono i commenti postati sotto il video di donne che raccontano di avere fatto qualcosa di simile nel giorno del matrimonio per i propri cari. Il video è stato ricondiviso da Enzo Salvi che ha commentato così il gesto della neo nuora: “Quando uno cresce con valori sani”.

@federica_stazzi_ Non potevo non venire. Volevo che mi vedevi vestita da sposa come hai sempre detto e ti ho portato il mio bouquet da sposa ❤️ nonna ti amo tantissimo ti immaginavo in prima fila ❤️❤️ ♬ Ovunque Sarai – Irama

La famiglia di Enzo Salvi

Enzo Salvi, popolare attore comico romano, è sposato da 30 anni con la moglie Laura. Dal loro legame sono nati Manuel e Enzo, che hanno rispettivamente 27 e 25 anni. Manuel, in particolare, è da qualche giorno il marito di Federica Stazzi, la giovane protagonista del video diventato virale su TikTok. Pizzaiolo di professione, è un appassionato di padel ed è da tempo legato alla bella Federica (di professione modella) con la quale è recentemente convolato a nozze. Come la fidanzata, anche Manuel ha recentemente perso il nonno: il padre di Enzo Salvi è scomparso a dicembre 2022. Al momento, i due neo sposi (sorpresi dall’improvvisa popolarità ottenuta) si trovano in viaggio di nozze a borso di una nave da crociera.