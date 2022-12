Lutto per Enzo Salvi, è morto il padre Antonio: “Senza di te non so se ce la farò” L’attore annuncia sui social la morte del padre. Tanti i commenti di cordoglio di amici e colleghi.

A cura di Andrea Parrella

Lutto per l'attore Enzo Salvi. Nelle scorse ore si è spento improvvisamente il padre Antonio, conosciuto da tutti come Tony. Ad annunciare la triste notizia sui social, è stato proprio il figlio, che in queste ore ha pubblicato un post dicendo addio al padre con parole di grande dolore per questa perdita: "CIAO PAPÀ MIO. Te ne sei andato all’improvviso, senza di Te non so ce la faro".

Il cordoglio di amici e colleghi

Tante le reazioni al post di Salvi, con messaggi di solidarietà da parte di amici e colleghi. Da Paolo Conticini ad Andrea Dianetti, Roberto Ferrari e Sandra Milo, che risponde con un lungo messaggio di cordoglio: "VerificatoEnzo, non trovo parole adatte per esprimerti il mio dispiacere se non dicendoti che ti sono sinceramente vicina in questo momento così doloroso della tua vita. Proprio oggi ti ho visto al tg ritirare un riconoscimento mentre parlavi di Peggy ed ero così felice per te e ora apprendere questa notizia lascia spiazzati… Ti conosco e so quanto sei profondamente legato alla tua famiglia e quanto sia grande l'amore che nutri per i tuoi genitori. Un tenero abbraccio va a tua madre, a te, a tua moglie, ai tuoi figli".

Le parole del nipote Manuel

Tra i saluti che compaiono tra i commenti al post di Enzo Salvi, anche quello del nipote Manuel: "Caro nonno mi hai fatto diventare uomo e mi sei stato sempre vicino sia nella scuola che a calcio stavi sempre ad aspettarmi vicino alla rete del campo a darmi i tuoi magnifici consigli e a farmi bere il tuo magnifico the caldo che preparava nonna dopo gli allenamenti per me!!!! Sei stato il più grande portiere di ostia !!!!TI HO SEMPRE STIMATO E AMATO COME PERSONA E UOMO CHE ERI!!!!!!! Senza di te è difficile ma a nonna ora ci pensiamo noi come hai fatto per una vita tu❤️🙏 TI AMO IL TUO KING (come mi chiamavi tu) 👴 TI AMO 💕 FIN LASSÙ".