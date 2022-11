Edoardo Tavassi chiarisce con Oriana Marzoli al GF: “Non ce l’ho con te, mi piacevi esteticamente” Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli hanno stabilito una tregua nella casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente ha spiegato di non avere nessun problema con lei e di non ritenerla antipatica, anzi, all’inizio le piaceva esteticamente.

Tregua tra Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi dopo l'acceso scontro avvenuto nel corso della puntata del 21 novembre del Grande Fratello Vip. I due concorrenti hanno deciso di mettere da parte i vecchi dissapori e hanno ricominciato a scherzare tra loro.

Il chiarimento tra Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli

Edaordo Tavassi, tra una battuta e l'altra, ha messo in chiaro di non serbare alcun rancore nei confronti dell'influencer spagnola: "Io non sono falso, non mi stai sul ca**o da non scherzare con te. Vedo cose che non mi piacciono". Il concorrente le ha poi spiegato di esserci rimasto male per alcune questioni in sospeso, anche se ha precisato: "Non mi stai sul ca**o, non ce l'ho con te". "Mi hanno spiegato che te la sei presa con me per lo scherzo che ho fatto, che ti ha dato fastidio, non è stata un'idea mia", ha replicato Oriana, riferendosi a uno scherzo passato. Edoardo ha anche confessato che all'inizio del reality si era illuso per via delle attenzioni che la coinquilina gli aveva rivolto: "Mi ero un pò illuso perché mi piacevi esteticamente, non ti ho mai detto che sei brutta".

Cosa è successo tra Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli

Nel corso della puntata del 21 novembre del GF Vip, Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli hanno avuto un acceso scontro: il fratello di Guendalina Tavassi ha accusato la concorrente di essere una ragazza superficiale interessata quindi solo all'aspetto fisico di una persona. Per Tavassi sarebbe entrata nella Casa con l'obbiettivo di creare una storia d'amore e andare più avanti possibile nel gioco. "Tesoro, tu sei falso e tu sei uscito da un reality tre mesi fa", ha detto Oriana. "Io ho 40 anni e lei l'ho inquadrata alla grande. Lei ha detto Io ho un uomo perchè io posso e poi mi guarda, Alfonso secondo te che vuol dire?”, ha spiegato Tavassi rivolgendosi ad Alfonso Signorini.