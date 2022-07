Sfilata Dolce e Gabbana, parata di star con imprevisto: svenuta Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci Parata di star a Siracusa, resa una piccola Hollywood da Dolce e Gabbana per la presentazione della loro collezione di Alta Moda. Sharon Stone, Mariah Carey, Drew Berrymore, Heidi Klum, Emma Roberts, Lucy Hale, Helen Mirren, Christian Bale e Monica Bellucci con la figlia Deva Cassel in passerella. La modella all’improvviso è svenuta per un leggero malore.

Monica Bellucci con la figlia Leonie, a dx: Deva Cassel

Dolce e Gabbana tornano alle origini delle loro passioni e scelgono l'incantevole cornice di Siracusa per festeggiare il loro decimo anno di alta moda: "Siamo voluti tornare in Sicilia, con una sfilata dal forte Dna D&G. Piazza Duomo e il Barocco, Caravaggio, Santa Lucia, l’isola di Ortigia e i suoi tesori, la Grotta dei Cordari, il Teatro Greco e la tragedia antica, l’arte pasticciera, Marzamemi e la leggenda di Calafarina, non sono per noi solo siti da visitare e nozioni storiche da leggere sui libri. Nel nostro immaginario tutti questi nomi rappresentano universi infiniti di ispirazione per le nostre Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria. E grazie alla nostra visione, tutti questi elementi continueranno a rifulgere nel sogno delle nostre creazioni sartoriali e dei nostri gioielli, divenendo il simbolo della grande bellezza".

Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno scelto piazza del Duomo a Ortigia come location principale per la loro sfilata, la stessa piazza dove vennero girate alcune scene cult di Malena, film scritto e diretto da Giuseppe Tornatore con Monica Bellucci, entrambi presenti sul posto per omaggiare gli stilisti.

Il malore di Deva Cassel durante la sfilata D&G

Monica Bellucci aveva anche un altro importante motivo per essere in prima fila: la figlia Deva Cassel ha illuminato la passerella insieme alle altre modelle scelte dalla maison per interpretare la serata. All'improvviso però un piccolo malore, pare un abbassamento di pressione dovuto al caldo, che l'ha portata a sbandare in un primo momento e poi ad accasciarsi del tutto dietro le quinte, motivo per il quale lo staff ha poi deciso di allontanarla dalla scala dove, intanto, stava continuando lo show.

Le star presenti alla sfilata D&G a Siracusa

Parata di star alla corte di Dolce e Gabbana, a tal punto da trasformare Ortigia in una piccola Hollywood. Sharon Stone, Mariah Carey, Drew Berrymore, Heidi Klum, Emma Roberts, Lucy Hale, Helen Mirren, Christian Bale, il campione motogp Fabio Quartararo e il giocatore del Bayer Monaco Lewamdoski. Tutti appositamente vestiti dalla maison per l'occasione, un polo di attrazione senza pari vista la fama di ogni singolo nome, che ha consentito all'intero evento di avere un richiamo internazionale.

Un’imponente scenografia per un'insolita ed emozionante processione come omaggio a Santa Lucia, patrona di Siracusa. Le devote vestite di nero, con velette e veli ricamati, indossavano tubini che lasciavano intravedere reggicalze e intimo, nel solito mix sacro e profano che da sempre caratterizza lo stile D&G. L'ispirazione al barocco siciliano, dalle rose agli angeli, è forte come la predominanza dell’oro, presente nell'arte religiosa e nella maestria artigianale della terra siracusana.

Il magico evento al Teatro Greco: le location scelte dagli stilisti

Stesso scenario hollywoodiano a cui si è assistito la sera prima nell'esclusivo evento nella Grotta dei Cordari del Parco archeologico di Siracusa, dove respirano secoli di storia con il Teatro Greco, scelto a sua volta come location per il dopocena con un suggestivo concerto. A fare da sfondo, la scenografia dell’Agamennone di Eschilo diretto da Davide Livermore, che ha curato la regia anche dello stesso concerto oltre a quella della tragedia inserita nel cartellone della stagione 2022 delle rappresentazioni classiche a Siracusa, usate dagli stilisti come occasione per rimarcare una delle eccellenze del suolo siracusano. Stasera si prosegue il mini tour nella Sicilia orientale con tappa a Marzamemi per un'altra sfilata e chi vi parteciperà è ancora top secret.