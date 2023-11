Sabrina Ferilli reagisce al video della sua sosia Lidia De Maio: “Io sono un po’ più ciancicata” Lidia De Maio è una performer campana che sostiene di essere la sosia di Sabrina Ferilli, come dice chiaramente anche la sua bio sui social. Si è fatta conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione a Il Castello delle Cerimonie 7. Non tarda ad arrivare il commento dell’attrice, con la sua immancabile auto ironia.

Lidia De Maio è la sosia di Sabrina Ferilli, protagonista del decimo episodio de Il Castello delle Cerimonie, serie di di successo di Real Time arrivata alla sua settima stagione. Sui social il video della performer, che millanta incredibili somiglianze con l’attrice, è diventato virale. Non poteva tardare ad arrivare il commento da parte di Sabrina Ferilli, quella vera.

Il commento di Sabrina Ferilli sui social

Il video di presentazione di Lidia De Maio è stato ripreso da diverse pagine social tra cui Trash Italiano. Il post è stato notato dalla vera Sabrina Ferilli che non ha tardato a commentare il video con la sua immancabile dose di auto ironia: “Io sono un po’ più ciancicata. Oserei dire”. Il suo commento ha fatto ben presto il pieno di like.

Chi è Lidia De Maio sosia di Sabrina Ferilli

Lidia De Maio è una performer campana che sostiene di essere la sosia di Sabrina Ferilli, come dice chiaramente anche la sua bio sui social, dove è attivissima. Arriva a sfiorare 100mila follower soltanto su Instagram, ma è per lo più attiva nel panorama dell’intrattenimento napoletano. Showgirl e soubrette, ha un sodalizio lungo quasi trent’anni con Mario Guida, sosia di Renato Zero. “Ho gli anta, perché non si dice quanti”, ha raccontato lei. “Canto, ballo, recito e poi sono la sosia di Sabrina Ferilli. A 15-16 anni già sfilavo per i campeggi, discoteche. Io sono stata miss network, miss bellezza, miss cinema, miss Campania, miss mamma".

La partecipazione a Il Castello delle Cerimonie

La partecipazione a Il Castello delle Cerimonie è stata per lei l’occasione di farsi conoscere al largo pubblico. Ha sin da subito mostrato richieste particolari nel contesto del Boss, come l’arrivo in elicottero e il passaggio in carrozza fino alla sfilata sul tappeto rosso, con tanto di figuranti bodyguard. All'ingresso, ha voluto un angolo di frutta soprattutto esotica "Mi piace il mango, l'AVVOCATO e la papaya”, è il suo motto.