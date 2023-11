Giovannino bacia Sabrina Ferilli a TSQV: “Ho il cuore piccolo, ma un grande sentimento” A Tu si que Vales Sabrina Ferilli bacia Giovannino. Nel corso della semifinale del programma in onda su Canale5 il capo della giuria popolare ha fatto la pace con il suo “disturbatore” dandogli un bacio a stampo.

A cura di Gaia Martino

Giovannino sigilla la pace con Sabrina Ferilli nella semifinale di Tu si que vales. Ieri sera, sabato 11 novembre, il simpatico personaggio con il mantello rosso che ha sempre "disturbato" il capo della giuria popolare del talent show, con una scusa è riuscito a baciare sulle labbra il suo bersaglio preferito: "Ho un piccolo cuore, ma un grande sentimento".

Il bacio tra Sabrina Ferilli e Giovannino

Quando Giovannino è entrato in studio durante la puntata di Tu si Que Vales di ieri, sabato 11 novembre, Maria de Filippi e Luciana Littizzetto gli hanno chiesto perché fosse arrabbiato. "Stanotte non ho dormito. Sono molto arrabbiato, non la voglio neanche guardare. Io ho un piccolo cuore ma un grande sentimento e lei l'ha calpestato. Hai calpestato il cuore" ha risposto l'iconico personaggio rosso, tra i protagonisti del programma. "Vieni, facciamo pace. Non fare i botti, però, mi arrabbio tanto" è stata così la risposta a sorpresa della Ferilli prima di accettare di dargli un bacio a stampo. Maria de Filippi ha così fatto partire la canzone de Il tempo delle mele, "Reality" di Richard Sanderson: Giovannino si è avvicinato alla Ferilli e, nel stamparle un bacio appassionato, le ha sporcato tutto il viso con il trucco. "Vi rendete conto? Ma che schifo" ha dichiarato l'attrice, infuriata per essere stata sporcata sul viso. Sono intervenuti i truccatori in studio: "Ora stiamo a posto, mi hai dato un bacio di 20 secondi. Mi sporchi tutta, sembro un puffo", le parole rivolte a Giovannino. "Senti il cuoricino" ha aggiunto il personaggio prima di farla spaventare: "Che croce", la reazione dell'attrice.

I finalisti di Tu si que vales 2023

Sabato prossimo, 18 novembre 2023, è in programma su Canale5 la finale di Tu si que Vales. Sono cinque i concorrenti che hanno conquistato il sì dei giudici per l'ultima puntata e che aspirano alla vittoria: Showproject, Enzo Pebre, Amedeo Abbate, Ramadhani Brothers e Pietro Failla. Uno tra questi si aggiudicherà il montepremi di 100 mila euro.