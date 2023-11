“Sono la sosia di Sabrina Ferilli”, tutti pazzi per Lidia De Maio del Castello delle Cerimonie Lidia De Maio protagonista del decimo episodio del Castello delle Cerimonie insieme a suo marito Mario Guida e all’amica di sempre Cinzia Oscar: la storia del jet-set napoletano in una puntata che sui social è già nella storia.

Ieri sera, 10 novembre su Real Time, c'è stata una nuova puntata de Il Castello delle Cerimonie 7 che non è passata inosservata. Merito della protagonista, Lidia De Maio, che ha organizzato la sua festa di compleanno al Castello di Matteo e di donna Imma Polese. La presentazione promette benissimo e del resto è il motivo per cui la puntata è diventata virale: "Sono la sosia di Sabrina Ferilli". Lidia De Maio si presenta così e fa discutere chiaramente sui social, ma a ben vedere lei insieme a suo marito Mario Guida nel jet-set del mondo napoletano sono molto conosciuti proprio per essere stati, in gioventù, i sosia ufficiali di Renato Zero e Sabrina Ferilli.

Le richieste particolari di Lidia De Maio

Le richieste di Lidia De Maio sono state tutte particolari: arrivo in elicottero e passaggio in carrozza fino alla sfilata sul red carpet al castello tra uno stuolo di figuranti bodyguard. La colonna sonora? Ovviamente sua, una canzone scritta da lei che celebra il suo essere "Miss Over". Il look degli ospiti è stato un total white mentre lei si è concesso un abito di colore sabbia. All'ingresso, ha voluto un angolo di frutta soprattutto esotica. È già storia il virgolettato: "Mi piace il mango, l'AVVOCATO e la papaya". Tra i cantanti che si sono esibiti anche Marco Zappulla, figlio di Carmela Zappulla. Il marito Mario ha invece preparato una sorpresa per la moglie: il figlio che vive a Londra da quattordici anni, ha fatto finta di non poter partecipare e invece è sbucato a sorpresa alla tavola della madre.

L'ironia di Cinzia Oscar, amica della coppia

Nel corso della puntata ha rubato la scena un'altra grande protagonista della scena napoletana. Parliamo di Cinzia Oscar, grande amica della coppia, e storica cantante napoletana, oggi più defilata mentre si gode il successo internazionale suo figlio, Marco Calone, autore di T'aggio purtato na rosa. Cinzia Oscar, con la saggezza tipica della napoletana più popolare, si è inserita a commentare tutti i momenti più importanti della cerimonia.

Chi sono Lidia De Maio e Mario Guida, i protagonisti del Castello delle Cerimonie 7

Ma chi sono Lidia De Maio e Mario Guida, che hanno rubato la scena nel decimo episodio della settima stagione del Castello delle Cerimonie? Mario Guida è uno storico showman, noto soprattutto nel mondo delle emittenze locali napoletane. Lidia De Maio è una showgirl e soubrette. Il loro sodalizio artistico dura quanto il loro amore: quasi 30 anni insieme. La coppia ha coronato, con la puntata di ieri del Castello delle Cerimonie, una lunga carriera restando semplicemente se stessi e salendo alla ribalta nazionale